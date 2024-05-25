محمد شبانة.. صحفي مصري يتحول إلى قائد في كتائب القسام بعد نشر الاحتلال صورة له “خطأً”

تعرض جيش الاحتلال لسخرية واسعة، بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية صورة الصحفي المصري محمد شبانة، على أنها لقائد لواء رفح في كتائب القسام.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة خاطئة للقيادي الفلسطيني محمد شبانة، ليتضح أنها للناقد الرياضي وعضو مجلس الشيوخ المصري الذي يحمل الاسم نفسه.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال أخفق -على ما يبدو- في محاولة نفذها أمس الجمعة، لاغتيال محمد شبانة قائد لواء رفح، وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحاولة لم تنجح.

وأعادت صحف موالية لجيش الاحتلال نشر صور للمطلوبين، وُزعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على الجنود المشاركين في الحرب على غزة.

الصحفي المصري محمد شبانة على قائمة اغتـ ـيـال الاحتـلال! ما القصة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/r3zPW37yyL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2024

وتصدرت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بالسخرية من جيش الاحتلال وأجهزته الاستخبارية، وأعلن الصحفي المصري محمد شبانة أنه سيقاضي إسرائيل، ويطلب تعويضًا ماليًّا ليتبرع به لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.