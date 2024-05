مسؤولة أممية تدعو إلى فرض عقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.

Let's be clear. As the ICJ orders Israel to stop its offensive in Rafah, Israel intensifies its attacks on it.

The news I am receiving from the people trapped therein are terrifying.

Be sure: Israel will not stop this madness until WE make it stop. Member states must impose… https://t.co/64SQbOKNXz

