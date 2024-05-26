جمهور الجزيرة مباشر: المقاومة إذا وعدت أنجزت (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع إعلان كتائب القسام عن نجاحها في قتل وأسر عدد من جنود الاحتلال في جباليا شمالي غزة.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن “المقاومة الفلسطينية إذا وعدت أنجزت، وهي من وعدت بأن غزة ستكون مقبرة للغزاة، والعملية التي قامت بها يوم أمس هي خير دليل على ذلك”.

وقال آخرون إنه بعد 230 يومًا من الحرب أرسلت المقاومة الفلسطينية رسالة إلى مجلس الحرب الإسرائيلي مضمونها أن جيش الاحتلال لا يستطيع تحرير أي أسير إلا من خلال صفقة تبادل.

ورأى مشاركون أن النفي الإسرائيلي جاء خوفًا من ردة فعل عائلات أسرى الاحتلال، ولإبعاد الخوف من الجنود الذين لا يزالون يقاتلون في غزة.

وأكد آخرون أن هذه العملية تظهر الفشل العسكري والاستخباري لجيش الاحتلال الذي يدعي يوميًا البطولات.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطعًا مصورًا يُظهر ما بدت أنها جثة جندي إسرائيلي يتم سحبه داخل نفق في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استدرجت قوة من أفراد الاحتلال إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكت معها من مسافة الصفر، مما أسفر عن قتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة.