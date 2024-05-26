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خبراء عسكريون: كتائب القسام صدمت الجميع بأسر جنود للاحتلال (فيديو)

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26/5/2024

تحدث خبراء عسكريون للجزيرة مباشر عن إعلان كتائب القسام نجاحها في قتل وأسر عدد من جنود الاحتلال في جباليا شمالي غزة.

وأكد الخبير والمحلل العسكري والاستراتيجي اللواء ركن المتقاعد واصف عريقات أن عملية جباليا يمكن تقييمها من زوايا عدة أبرزها مكان هذه العملية وزمانها ونتائجها، وردود الأفعال عليها.

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وأضاف عريقات أن المقاومة الفلسطينية اليوم تحرم جيش الاحتلال من الثبات على الأرض وتتصدى له، معتبرًا ما يفعله الأخير من إبادة جماعية في حق الفلسطينيين سقوط أخلاقي.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي عمر المعربوني إن كتائب القسام صدمت الجميع بهذه العملية في جباليا، التي اعتبر جيش الاحتلال أنه أنهى العمليات فيها، ما يشير إلى وجود تطور كبير في مكان ما، يؤكد فشل إسرائيل وجيشها في تحقيق أهدافهم، في ظل صمود المقاومة.

أما الخبير الأمني والعسكري العقيد فايز الأسمر فقال إن إسرائيل مهما نفت أسر الجنود لا تستطيع نفي فشلها، وعدم قدرتها في تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطعًا مصورًا يُظهر ما بدت أنها جثة جندي إسرائيلي يتم سحبه داخل نفق في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استدرجت قوة من أفراد الاحتلال إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكت معها من مسافة الصفر، مما أسفر عن قتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة.

المصدر : الجزيرة مباشر