وزير الخارجية الكولومبي للجزيرة مباشر: نطالب بتنفيذ قرار الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو (فيديو)

قال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو إن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لعدم امتثالها للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف موريلو في لقاء مع (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر “نطالب بالامتثال للقرارات الأممية، وندعو لتنفيذ قرار الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وتابع “ندين الحرب على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ونَعُد ما ترتكبه إسرائيل منافيا للقانون الدولي الإنساني”.

ورأى موريلو أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح “يُظهر إلى حد بعيد طابع الحملة العسكرية الهمجية التي أطلقتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وطالب رئيس الدبلوماسية الكولومبية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على أن “غزة على حافة الإبادة الجماعية”.

وقال “ما يقع في قطاع غزة يحتم علينا وعلى المجتمع الدولي مراجعة دور المنظمات الأممية”.

وأكد المسؤول الكولومبي أن فتح سفارة بلاده في مدينة رام الله يمثل خطوة مهمة في مسيرة السياسة الخارجية لبلاده بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا أن بلاده تؤيد حل الدولتين وترفض الحروب وتقف مع حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة كولومبيا أنها ستفتح سفارة لها في رام الله بالأراضي الفلسطينية، وذلك في خطوة إضافية بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد أكد سابقا أن العدوان الإسرائيلي على غزة “إبادة جماعية”.

وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو إن الرئيس بيترو الذي يُعَد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات “بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله” بالضفة الغربية.