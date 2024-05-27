ارتفاع حاد في طلب الجنسية الألمانية لدى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر

من المتوقع أن يشهد هذا النوع من الطلبات ارتفاعا كبيرا هذا العام

قدم عدد كبير من الإسرائيليين المنحدرين من أسلاف ألمان مؤخرًا طلبات إلى السلطات الألمانية للحصول على ما يسمى “التجنس التعويضي”.

وذكرت صحف شبكة (دويتشلاند) الألمانية الصادرة، اليوم الاثنين، استنادًا إلى المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية، أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى إبريل/نيسان من هذا العام تم تلقي 6869 طلبًا من هذا النوع.

وبلغ عدد هذه الطلبات العام الماضي بأكمله 9129 طلبًا، وفي عام 2022 بلغ العدد 5670 طلبًا.

تأثير الحرب في غزة

وذكرت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن طلب الجنسية الألمانية تصاعد بشكل كبير منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النوع من الطلبات ارتفاعا كبيرا خلال هذا العام، إذا واصل الصعود، الذي تم تسجيله في الأشهر الأربعة الأولى منه.

أحفاد ضحايا النازية

وبدءًا من عام 2021 قامت السلطات الألمانية بتوسيع دائرة من يحق لهم الحصول على الجنسية الألمانية من “ضحايا النازية” لتشمل الأبناء والأحفاد، من ذرية الأسر التي عانت الاضطهاد أثناء “الحكم النازي”، ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية.

وتقوم شركة متخصصة بالتعامل مع طلبات الإسرائيليين، الذين فقد آباؤهم أو أجدادهم الأوراق التي تثبت حصولهم على الجنسية الألمانية خلال فترة “حكم النازية”.

وبذلك يمكن لذرية “ضحايا النازية” الذين فروا إلى الخارج هربًا من “النازيين” الحصول على الجنسية الألمانية من دون أي متطلبات أخرى.

وأصبحت بذلك المراسيم التي تصدرها وزارة الداخلية في هذا الشأن منطلقة من أساس قانوني، ويمكن التوسع فيها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن 9371 شخصًا من مختلف أنحاء العالم تقدموا للحصول على الجنسية الألمانية منذ بداية عام 2024 الجاري، أغلبهم من الإسرائيليين.

وبوجه عام تلقّت السلطات الألمانية العام الماضي نحو 14 ألف طلب للحصول على الجنسية التعويضية، وحوالي 11 ألفا و400 طلب في عام 2022

وبعد إسرائيل تأتي معظم الطلبات من الولايات المتحدة بفارق كبير.