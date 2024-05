بابوا غينيا الجديدة.. انزلاق التربة دفن أكثر من 2000 شخص أحياء (فيديو)

قالت بابوا غينيا الجديدة، الاثنين، إن انزلاق التربة الذي سجل في قرية نائية طمر أكثر من ألفي شخص، وذلك في رسالة إلى الأمم المتحدة.

وقال المركز الوطني لمواجهة الكوارث لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة بور موريسبي إن “انزلاق التربة دفن أكثر من ألفَي شخص أحياءً وتسبب في دمار كبير”.

Drone footage captures extent of the damage caused by a landslide in Papua New Guinea, which the UN says has killed more than 670 people. Read more: https://t.co/nfmGwpGzx9 pic.twitter.com/jMWgE2Xk7Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 27, 2024

وقعت الكارثة فجر الجمعة في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان وهو نيام.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادي في منطقة أوقيانوسيا، ولها حدود برية مع إندونيسيا من جهة الغرب، ويبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين.

دمار واسع

وأوضح المركز الوطني لمواجهة الكوارث أن انزلاق التربة تسبب في “دمار كبير في المباني والبساتين وأثر في شريان الحياة الاقتصادي للبلاد”.

وجاء في الرسالة التي تلقاها مسؤولون من الأمم المتحدة صباح الاثنين، أن الطريق السريع الرئيسي الذي يؤدي إلى منجم بورغيرا “مسدود بالكامل”.

300+ feared dead in PNG landslide Rescue workers have arrived at the scene in rural Enga Province in Papua New Guinea after a horrific landslide buried over 1,000 homes and left at least 300 people smothered in mud and rocks. Australia's High Commission in the capital Port… pic.twitter.com/yKhU9B81zE — TrueDispatch (@true_dispatch) May 25, 2024

وأضافت “ما زال الوضع غير مستقر، مما يشكل خطرا مستمرا على فرق الإنقاذ والناجين على حد سواء”.

وأشارت إلى أن حجم الكارثة يتطلب “إجراءات فورية وتعاونا من جميع الأطراف”، ولا سيما الجيش وجهات الاستجابة الوطنية والإقليمية.

The United Nations believes 670 people have been killed in a massive landslide in Papua New Guinea, completely burying a village. Patrick Reevell has the latest. https://t.co/LXNU8cuu2W pic.twitter.com/z8YG6zFFVD — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 26, 2024

ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى إبلاغ شركاء بابوا غينيا الجديدة في التنمية “وغيرهم من الأصدقاء الدوليين” بآخر المستجدات، مشيرة إلى أنه يجب تنسيق المساعدة من خلال مركز الكوارث.

يذكر أن بابوا غينيا الجديدة غنية بمواردها الطبيعية، وتشتهر بمنتجاتها من جوز الهند وزيت النخيل والأخشاب والذهب والفضة والنحاس.