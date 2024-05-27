مهدي حسن: رأينا صورا حقيقة لأطفال مقطوعي الرؤوس في مجزرة رفح

قال الصحفي البريطاني الأمريكي مهدي حسن إنه يمكن رؤية صور واقعية لأطفال مقطوعي الرؤوس في رفح، وليست صورا اختلقتها سلطات الاحتلال لتبرير الإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة، أو تلك الصور التي ادعى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن كذبًا أنه رآها لأطفال إسرائيليين.

ومضى حسن قائلًا في سلسلة من منشوراته على منصة إكس، إنه “عندما يتم إلقاء القنابل على معسكر للخيام يكتظ بالأطفال، فسيتم قطع رؤوس هؤلاء الأطفال. هذه المشاهد موجودة في الفيديو، وهي مرعبة وموجعة للقلب”.

There are videos coming out of Rafah today of beheaded babies. Actual beheaded babies that you can see for yourselves – not the beheaded babies that the Israeli authorities invented to justify their genocidal assault, or the ones that Biden falsely claimed to have seen pix of. — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 26, 2024

وأضاف حسن “نحن، دافعو الضرائب الأمريكيون، ندفع لهذا الذي يحدث، ولو رأينا كل ليلة ما الذي سيحدث للأطفال في رفح فسوف نشعر بالغضب”.

وأشاد حسن بقول عضو مجلس النواب الأمريكي رو خانا، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن نتنياهو يجب أن يوقف فورا الهجوم العسكري على رفح، وهذا يتوافق مع قرار بايدن وسياساته.

Netanyahu must immediately halt the military offensive into Rafah. That is consistent with the 13-2 ICC decision & Biden's own policy. The horrific loss of innocent lives today with the bombing of a refugee camp underscores the moral urgency of stopping the Rafah campaign. https://t.co/xgrKmytvlN — Ro Khanna (@RoKhanna) May 27, 2024

وأضاف روخانا “الخسائر المرعبة في الأرواح البريئة بعد قصف مخيم للاجئين في رفح تؤكد الحاجة الأخلاقية لوقف الحملة في رفح”.

“يخافون بشدة من الإفصاح عن رأيهم”

ووجّه حسن انتقادات حادّة لكل أعضاء الكونغرس والصحفيين والمعلقين والنشطاء “الذين يدعون مساندتهم لحقوق الإنسان ودور القانون ثم يقفون صامتين أمام مشاهد ما يجري في رفح لأنهم يؤيدونه أو لأنهم، وهذا الأسوأ، يعارضونه ولكن يخافون بشدة من الإفصاح عن رأيهم”.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي أصاب مخيما للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة، إلى 40 شهيدا على الأقل و65 مصابا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 80 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو عشرة آلاف مفقود على الأقل تحت ركام المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وأجبر القصف الإسرائيلي المتواصل أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح من منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع.