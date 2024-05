مهدي حسن: رأينا صورا حقيقة لأطفال مقطوعي الرؤوس في مجزرة رفح

قال الصحفي البريطاني الأمريكي مهدي حسن إنه يمكن رؤية صور واقعية لأطفال مقطوعي الرؤوس في رفح، وليست صورا اختلقتها سلطات الاحتلال لتبرير الإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة، أو تلك الصور التي ادعى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن كذبًا أنه رآها لأطفال إسرائيليين.

ومضى حسن قائلًا في سلسلة من منشوراته على منصة إكس، إنه “عندما يتم إلقاء القنابل على معسكر للخيام يكتظ بالأطفال، فسيتم قطع رؤوس هؤلاء الأطفال. هذه المشاهد موجودة في الفيديو، وهي مرعبة وموجعة للقلب”.

There are videos coming out of Rafah today of beheaded babies.

Actual beheaded babies that you can see for yourselves – not the beheaded babies that the Israeli authorities invented to justify their genocidal assault, or the ones that Biden falsely claimed to have seen pix of.

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 26, 2024