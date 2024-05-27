الأخبار|قطاع غزة

مهدي حسن: رأينا صورا حقيقة لأطفال مقطوعي الرؤوس في مجزرة رفح

وليست صورا اختلقتها سلطات الاحتلال وادعى بايدن أنه رآها

عشرات الشهداء بعد القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غرب رفح
عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين بشمال غرب رفح (رويترز)
27/5/2024-|آخر تحديث: 27/5/202405:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الصحفي البريطاني الأمريكي مهدي حسن إنه يمكن رؤية صور واقعية لأطفال مقطوعي الرؤوس في رفح، وليست صورا اختلقتها سلطات الاحتلال لتبرير الإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة، أو تلك الصور التي ادعى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن كذبًا أنه رآها لأطفال إسرائيليين.

ومضى حسن قائلًا في سلسلة من منشوراته على منصة إكس، إنه “عندما يتم إلقاء القنابل على معسكر للخيام يكتظ بالأطفال، فسيتم قطع رؤوس هؤلاء الأطفال. هذه المشاهد موجودة في الفيديو، وهي مرعبة وموجعة للقلب”.

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وأضاف حسن “نحن، دافعو الضرائب الأمريكيون، ندفع لهذا الذي يحدث، ولو رأينا كل ليلة ما الذي سيحدث للأطفال في رفح فسوف نشعر بالغضب”.

وأشاد حسن بقول عضو مجلس النواب الأمريكي رو خانا، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن نتنياهو يجب أن يوقف فورا الهجوم العسكري على رفح، وهذا يتوافق مع قرار بايدن وسياساته.

وأضاف روخانا “الخسائر المرعبة في الأرواح البريئة بعد قصف مخيم للاجئين في رفح تؤكد الحاجة الأخلاقية لوقف الحملة في رفح”.

“يخافون بشدة من الإفصاح عن رأيهم”

ووجّه حسن انتقادات حادّة لكل أعضاء الكونغرس والصحفيين والمعلقين والنشطاء “الذين يدعون مساندتهم لحقوق الإنسان ودور القانون ثم يقفون صامتين أمام مشاهد ما يجري في رفح لأنهم يؤيدونه أو لأنهم، وهذا الأسوأ، يعارضونه ولكن يخافون بشدة من الإفصاح عن رأيهم”.

أكثر من 35 ألف شهيد في قطاع غزة أغلبهم من الأطفال والنساء
أكثر من 35 ألف شهيد في قطاع غزة أغلبهم من الأطفال والنساء (رويترز)

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي أصاب مخيما للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة، إلى 40 شهيدا على الأقل و65 مصابا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 80 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو عشرة آلاف مفقود على الأقل تحت ركام المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وأجبر القصف الإسرائيلي المتواصل أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح من منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر