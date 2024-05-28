الشرطة الهولندية تقتحم جامعة رادبود بعد اعتصام طلابي تأييدًا لفلسطين (فيديو)

اقتحمت الشرطة الهولندية جامعة رادبود في مدينة نايميخن لفض اعتصام طلابي مؤيد لفلسطين، يطالب فيه المعتصمون بالتخلي عن إسرائيل، ووقف كل أنواع التعاون معها؛ بسبب ما تقوم به من أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتخوض إسرائيل حربا ضد القطاع المحاصر بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أوقع حتى اللحظة أكثر من 36 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف، وتدمير البنى التحتية في عموم القطاع، فضلا عن التسبب في مجاعة كارثية بسبب الحصار، بحسب منظمات أممية ودولية.

وضع كارثي على المستوى الإنساني أدى إلى انتفاض الجامعات في العالم، ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لمطالبة جامعاتهم بوقف التعاون مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمجال الأبحاث العسكرية.