حتى الأسود لم تسلم.. الاحتلال الإسرائيلي يحاصر حديقة حيوانات في رفح (فيديو)

لم تستثن الحرب في غزة حتى الحيوانات من نيرانها المستعرة، فبعد أن أجبر القصف البشر على النزوح ومفارقة الديار، بقيت تلك الأرواح حبيسة أقفاصها دون ماء أو طعام، لا تقوى على الفرار، ولا يستطيع أصحابها أن ينقذوها.

هذا حال بعض الحيوانات المفترسة والأليفة داخل حديقة الحيوانات الوحيدة في رفح جنوبي القطاع، والتي لم يتمكن العاملون فيها من إجلائها بالكامل، نظرا لصعوبة المهمة، وتعقيدات الوضع المحفوف بالمخاطر.

وفي حديثه للجزيرة مباشر قال فتحي جمعة، صاحب حديقة الحيوانات في رفح واضطر للنزوح إلى خان يونس جنوبي القطاع، إن الوقت لم يسعه لإجلاء جميع الحيوانات إلى خان يونس، ما اضطره إلى ترك بعضهم داخل أقفاصهم دون طعام أو شراب، منهم 3 أسود، وكلاب حراسة شرسة، والعديد من القطط، مبديا تخوفه من أن يكون مصيرهم هو “الإعدام” طالما استمرت العملية العسكرية في رفح، واستمر الاحتلال في تعنته حيال إخراجهم من هناك.

وأكد جمعة أنه حاول العودة إلى الحديقة مرة أخرى من أجل نقل بقية الحيوانات إلى خان يونس، لكنه لم يستطع بسبب القصف والاشتباكات العنيفة، التي كادت أن تعرض حياته للخطر.

وعن الحيوانات التي تمكن من انقاذها ونقلها أفاد: “كانت تجربة مأساوية، تبهدلنا بهدلة لا يعلم فيها إلا ربنا، لأن النقل مش اشي بسيط، أنت بتنقل أرواح شرسة وأليفة معاك”.

وأردف جمعة: “البني آدم اللي بنزح بطوله بدون ما يكون معاه عفش بيكون صعب عليه، كيف لما ننزح ويكون معانا حيوانات وأقفاص، كانت صعبة جدًا لما جربنا” مشيرا إلى أن السيطرة على الحيوانات دون تخديرها أمر صعب: “احنا ما عنا بنج (تخدير) نعطيه للحيوان عشان نحمله وننقله، لازم نستعمل أسلوب ثاني لمسكه واتبهدلنا جدا واحنا نجرب ذلك”.

وفي خاتمة حديثه ناشد جمعة الصليب الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية والمعنية بحقوق الحيوان مساعدته على إجلاء وإنقاذ حياة بقية الحيوانات التي خلفوها وراءهم في رفح، واتمام عملية نقلهم إلى الحديقة البديلة في منطقة خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين الشهداء والمصابين، متجاهلة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني، ووقف العمليات العسكرية في رفح جنوبي القطاع المحاصر.