سرايا القدس تمطر عددا من آليات الاحتلال بوابل من قذائف الهاون شمالي غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لاستهداف آليات وجنود جيش الاحتلال بقذائف الهاون عيار 60، في محور التقدم شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي سرايا القدس، وهو يوجه عددا من قذائف الهاون إلى آليات للجيش الإسرائيلي فيصيبها بشكل مباشر.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشنّ إسرائيل هجوما بريا في رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر؛ مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى والمساعدات الإنسانية الشحيحة أصلًا.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تتجاهل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.