فؤاد شرف الدين.. رحيل “كابتن” أفلام الحركة في لبنان

توفي، اليوم الثلاثاء، نجم أفلام الحركة في لبنان خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، فؤاد شرف الدين، عن عمر ناهز 83 عامًا في العاصمة بيروت، بعد أسابيع من خضوع الممثل الملقّب “الكابتن” لعملية جراحية في الرأس.

وتوفي الفنان اللبناني المولود عام 1941 في أحد مستشفيات بيروت “حيث كان يُعالَج عقب العملية التي خضع لها في رأسه”، حسب ما أفاد بيان لنقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان.

ووصفت النقابة الراحل بأنه “النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير”، وأشارت إلى أنه عولج قبل مدة من بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء وشارك في عملين تلفزيوني وسينمائي، لكنّ “صحته انتكست بعد ذلك وتبيَّن أنه يعاني ورمًا حميدًا في الرأس، فخضع لعملية استئصال”.

وبعدما تماثل للشفاء، تدهورت حاله فجأة بعد فقدانه الكثير من الدم، فأُدخل المستشفى مجددًا “وكان من المقرَّر أن يخضع غدًا (الأربعاء) لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته”.

نجم من الزمن الجميل

وعبّر المخرج اللبناني شربل خليل عن حزنه لرحيل شرف الدين على منصة إكس، قائلًا “غاب فؤاد شرف الدين.. نجم آخر اختفى من سماء الزمن الجميل”.

…وغاب فؤاد شرف الدين !

نجم آخر اختفى من سماء الزمن الجميل..

أرزة من لبنان يبست جذورها الممتدة إلى كل شاشة فيه، في وقت تُنبت لنا مواقع التواصل طفيليات وكائنات وفطريات يجب مكافحتها بسرعة لأنها ستقضي على كل شيء جميل ..

إلى اللقاء فؤاد ❤️ pic.twitter.com/j1lHSByfKZ — Charbel Khalil (@khalil_charbel) May 28, 2024

ووصفه الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم بأنه “لم يكن فنانًا عاديًّا، حاول ضخ الحياة في السينما اللبنانية في الثمانينيات من خلال أفلام الأكشن”.

لم يكن فؤاد شرف الدين فناناً عادياً. كان مشغوفاً بالسينما اللبنانية التي حاول ضخّ الحياة فيها في الثمانينات من القرن الماضي من خلال أفلام الأكشن. راكم "الكابتن" أفلاماً عديدة جعلت منه نجم شباك تذاكر وبطل غلب دوماً المافيات وأهل الشر، وقد كان ينتصر في نهايتها على وقع موسيقى… pic.twitter.com/zm6OhTDtEO — Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) May 28, 2024

“الكابتن” أو ضابط الأمن

وذكّر نقيب الممثلين نعمة بدوي عبر صفحته على فيسبوك بأن “النجم الكبير أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الافلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات”.

ولاحظ أنه “كان دائمًا يؤدي دور ضابط الامن، لذا لُقّب بالكابتن محافظًا على القانون وعلى هيبة الدولة”.

وقال الممثل اللبناني جان قسيس إن شرف الدين “حاول الارتقاء بالواقع اللبناني المزري إلى مستوى الفن الراقي عبر أفلام الأكشن”.

رحل الـ "كابتن"

رحل فؤاد شرف الدين

هو الذي حاول الإرتقاء بالواقع اللبناني المزري إلى مستوى الفنّ الراقي عبر أفلامه السينمائيّة الـ"أكشن" التي طبعت مسيرته الفنّيّة، والتي حاول من خلالها إطلاق الصرخة تلو الأخرى لرفع الموت والحيف عن وطنه لبنان

وداعًا صديقي فؤاد وإلى جنان الخلد😢😢😢 pic.twitter.com/KOClEJS6GO — Dr. Jean Kassis (@Kassis1Jean) May 28, 2024

شهرة واسعة

وحقق شرف الدين شهرة واسعة بأدواره في أفلام الحركة في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، ومن أهمها “الممر الأخير” و”المجازف” و”القرار” و”نساء في خطر” و”المتوحشون” و”حسناء وعمالقة”. وقد كُرّم أخيرًا بمنحه درع “أيقونة السينما اللبنانية”.

وفي الأعمال الدرامية، شارك في مسلسلات “العقرب” وديالا” و”كيندا” و”زمن الأوغاد” وغيرها.

وفي إبريل/نيسان الماضي، عاده وزير الإعلام زياد المكاري في المستشفى وقدّم له “درع تلفزيون لبنان” وقد كُتبت عليها عبارة “إلى النجم السينمائي فؤاد شرف الدين الذي أحيا صناعة الأكشن في الحرب والسلام”.

وتولى شرف الدين إخراج مسلسل “الدالي” بجزأيه الأول والثاني من بطولة النجم المصري الراحل نور الشريف.

ووصفه الممثل باسم مغنية بأنه “بطل طفولتي”، مضيفًا “عند أول ظهور له على شاشة السينما، كان الناس يبدؤون بالتصفيق والصفير، والجميع يقولون بصوت عال (جاء البطل).. جملة لن أنساها من طفولتي”.