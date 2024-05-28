قصف وجثث ودمار.. جيش الاحتلال ينسحب جزئيا من الفالوجا ويقتل فلسطينيين حاولوا تفقد منازلهم (فيديو)

بيّنت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في مخيم جباليا، واقعا فلسطينيا مؤلما، وسط الحطام والخراب والبيوت المدمرة وجثث الشهداء تحت الأنقاض التي يصعب من مهمة انتشالها انتشار قوات الاحتلال وطائراته التي تحلق في الأجواء وتقصف.

واستشهد عدد من الفلسطينيين اليوم وأصيب آخرون، جراء استهداف عدة منازل في منطقة الفالوجا، بينما استشهد آخرون جراء قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين أثناء محاولتهم العودة إلى المنطقة.

انسحاب محدود

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي المحدود من منطقة الفالوجا بمخيم جباليا واستهداف لمواطنين أتوا لتفقد منازلهم.

وبيّن الفيديو مشاهد الدمار الكبير الذي طال المنطقة، جراء العدوان الإسرائيلي، بينما يتم انتشال جثث الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، وسط ظروف صعبت من مهمة الانتشال والإنقاذ بسبب تناثر حطام المباني وإغلاق المداخل والطرق.

كما أظهر الفيديو تراجعا محدودا للجيش الإسرائيلي من المنطقة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث تسمع أصوات القذائف بينما تحلق طائرة أباتشي في الجو وهي في وضع استعداد للقصف.

شهداء ومصابون

وأصيب فلسطينيون، بعضهم بجروح خطرة جراء صاروخ أطلقته قوات الاحتلال، عند عودتهم إلى منزلهم قرب مسجد الرضوان بمخيم جباليا، فيما وجد المسعفون صعوبة كبيرة وهم يحاولون نقل المصابين إلى سيارة الإسعاف بسبب الطرق المغلقة والمباني المهدمة.

وسمع صوت القذائف في الأنحاء أثناء الجولة التي قامت بها كاميرا الجزيرة مباشر، في وقت كانت فيه طائرة أباتشي تحلق فوق المنطقة، وقال الأهالي إنها غالبا ما تطلق القذائف عليهم إذا حاولوا التقدم.

ويبدي المواطنون خوفهم من تحليق طائرة الأباتشي في هذه المنطقة بسبب أنها عندما تطلق القذائف فإنها تنتشر في مساحات واسعة، ما يؤدي إلى إصابات كثيرة وسط المواطنين.

وقال أحد المسعفين، إن “الوضع كارثي بسبب وجود القوات الإسرائيلية قرب المنطقة والتي تقوم بإطلاق النار، مما يتعذر معه انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ المصابين في هذه المنطقة في الأجزاء الغربية من مخيم جباليا”.

دمار واسع

وكشف تراجع الجيش الإسرائيلي المحدود من منطقة الفالوجا في جباليا عن دمار هائل في المنطقة، وإحراق الجنود عشرات المنازل الفلسطينية، كما عثر على بقايا آليات عسكرية إسرائيلية مدمرة بعد تراجع الجيش من المنطقة.

وشهد مخيم جباليا معارك عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية سبق وأن أعلنت تنفيذ عمليات عدة، مستهدفة القوات المتوغلة بالعبوات الناسفة والكمائن وعمليات القنص.

وفي 12 مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيعها بعد مواجهة قواته ما وصفها بأنها “معارك شرسة”.