نادال يلمح إلى اعتزال محتمل بعد خروج غير متوقع من رولان غاروس

شهدت بطولة رولان غاروس للتنس، وداعًا حزينًا للنجم الإسباني رافائيل نادال، الذي خرج بشكل غير متوقع من الدور الأول على يد الألماني ساشا زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة، في أول خسارة له في الدور الأول في مسيرته الاحترافية بالبطولة.

وبعد الخروج المفاجئ، أثار حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب رولان غاروس (14 مرة) قلق جماهيره بتصريحات ألمح فيها إلى احتمال اعتزاله اللعبة في غضون شهرين، وأكد صعوبة مشاركته في بطولة ويمبلدون المقبلة، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب على الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وتفاعلت حسابات البطولات الكبرى للتنس مع خسارة نادال غير المتوقعة، مؤكدة أنه سيظل “ملك رولان غاروس” بلا منازع. وقدمت رابطة لاعبي التنس المحترفين الشكر لنادال، مشيرة إلى أنه سيبقى “مضيئًا دائمًا” في البطولة.

