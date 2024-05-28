نادال يلمح إلى اعتزال محتمل بعد خروج غير متوقع من رولان غاروس

شهدت بطولة رولان غاروس للتنس، وداعًا حزينًا للنجم الإسباني رافائيل نادال، الذي خرج بشكل غير متوقع من الدور الأول على يد الألماني ساشا زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة، في أول خسارة له في الدور الأول في مسيرته الاحترافية بالبطولة.

وبعد الخروج المفاجئ، أثار حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب رولان غاروس (14 مرة) قلق جماهيره بتصريحات ألمح فيها إلى احتمال اعتزاله اللعبة في غضون شهرين، وأكد صعوبة مشاركته في بطولة ويمبلدون المقبلة، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب على الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وتفاعلت حسابات البطولات الكبرى للتنس مع خسارة نادال غير المتوقعة، مؤكدة أنه سيظل “ملك رولان غاروس” بلا منازع. وقدمت رابطة لاعبي التنس المحترفين الشكر لنادال، مشيرة إلى أنه سيبقى “مضيئًا دائمًا” في البطولة.

كما وجه نادي ريال مدريد كلمات دعم للإسباني عبر حسابه الرسمي، مؤكدًا أنه “مثال رائع داخل وخارج الملعب”، ومعبرًا عن فخره بـ”أسطورة عظيمة” مثله.

Eres un gran ejemplo siempre para nosotros dentro y fuera de la pista, querido @RafaelNadal. Los madridistas estamos muy orgullosos de una gran leyenda como tú y estaremos acompañándote siempre en todos tus desafíos. ¡Vamos, Rafa! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 27, 2024

وأعرب عشاق التنس في العالم عن حزنهم لخروج نادال المبكر، واصفين الوداع بأنه “قاسٍ” على عشاق اللعبة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مثل “ستبقى رولان غاروس للكثيرين، هي رافا نادال”، تعبيرًا عن مكانة اللاعب الفريدة في تاريخ البطولة.

وكتب أحد المدونين “ستبقى رولان غاروس للكثيرين، هي رافا نادال”، ورأى آخرون أن وداع النجم الإسباني للبطولة كان قاسيا على عشاقه وعشاق كرة التنس في العالم.