استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكية بسبب الحرب على غزة

استقالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية، شاركت في نقاشات داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن سلوك إسرائيل في غزة، مشيرة إلى عدم اتفاقها مع تقرير حكومي أمريكي نُشر حديثا جاء فيه أن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية.

وقدّمت المسؤولة ستايسي غيلبرت استقالتها يوم الثلاثاء، بسبب خلافات على تقرير الحكومة الأمريكية الذي ادعى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة، حسب ما قال مسؤولان لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت المسؤولة، التي شاركت في المناقشات المثيرة للجدل لإدارة بايدن بشأن سلوك إسرائيل في غزة هذا الأسبوع، لزملائها إن وزارة الخارجية أخطأت في استنتاجها أن إسرائيل لم تعرقل المساعدات لغزة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن المسؤولة المستقيلة ستايسي غيلبرت عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن استقالة المسؤولة “لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أنها تجعلنا أكثر قوة”. وأضاف أن الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية صنع السياسات.

A State Department official, Stacy Gilbert, resigned over a U.S. report that claims Israel hasn’t obstructed humanitarian aid to Gaza. The Biden administration has relied on the report to justify continuing to send billions of dollars of weapons to Israel. https://t.co/jdTB8O3YBO

واستقال عدد من المسؤولين في إدارة بايدن منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمن فيهم غوش بول المسؤول في مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع المساعدة العسكرية الأجنبية.

كما استقالت آنيل شيلين، التي عملت في قضايا حقوق الإنسان، وهالة غريط، متحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية، احتجاجا على سياسة الإدارة في التعامل مع الحرب.

Resignation of Stacey Gilbert

A senior State Department official protested the Biden administration's report of continued arms supplies to Israel. The truth is the opposite of what is stated in the report and this does not allow me to continue.#Stacy_Gilbert#Biden_Genocide pic.twitter.com/dUxGbmDANz

— M.T (@ModernTerrorism) May 29, 2024