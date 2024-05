رئيس الوزراء الأيرلندي: تخيل أن تأخذ أطفالك إلى مكان تعتقد أنه آمن ثم يتعرض للقصف (فيديو)

“تخيلوا أن تأخذوا أطفالكم إلى مكان، ترون أنهم سيكونون فيه بأمان، وبعد ذلك يتعرض هذا المكان للقصف، ثم يقدَّم اعتذار”، بهذه الكلمات خاطب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس برلمان بلاده شارحا الوضع في غزة.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي في كلمة أمام برلمان بلاده إن السؤال الذي يجب على الأسرة الدولية -أيرلندا الولايات المتحدة وغيرها- أن تطرحه الآن، هو “ما الحدث الذي سيكون مؤسفا في يوليو (تموز)، والأهم ما الذي سنفعله من أجل وقف ذلك؟”.

وأضاف هاريس “كما قلت مرارا وفي اجتماع المجلس الأوروبي في إبريل (نيسان) الماضي، على كل دولة بما فيها الدول الأوروبية أن تبذل كل ما بوسعها وأن تضغط من أجل وقف إطلاق النار”.

🇵🇸 🇮🇪 Ireland has officially recognised the State of Palestine. Ireland stands with Palestine and the Palestinian people. pic.twitter.com/5bVSs5XkiN — Fine Gael (@FineGael) May 28, 2024

“لا يكفي التنديد والأسف”

وقال رئيس وزراء أيرلندا “لا يكفي التنديد والأسف، يجب أن يكون هناك حراك. يجوع الأطفال ويُستخدَم الجوع سلاح حرب، ونحن نطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار”.

وطالب خلال كلمته بضرورة العمل على إيصال المساعدات دون عراقيل، وقال “نرى الآن أطفالا يجوعون، ويذهبون إلى النوم وهم لا يعرفون إن كانوا سيبقون أحياء”.

وقال رئيس الوزراء في بيان بعد وقت قصير على إقرار اجتماع حكومي الاعتراف بدولة فلسطين “يرتبط قرار أيرلندا هذا بإبقاء الأمل على قيد الحياة في الشرق الأوسط”.

Why now? My piece in @thejournal_ie on Ireland, Spain & Norway’s decision to recognise Palestine: https://t.co/ZaIqZc9pGS — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) May 25, 2024

وأوضح في البيان “هذا القرار الذي اتخذته أيرلندا يهدف إلى إبقاء الأمل حيا، إنه يتعلق بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام”.

وأضاف “أدعو مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الاستماع للعالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة”.

At a meeting of government today Ireland formally recognised the State of Palestine.

The Government recognises Palestine as a sovereign and independent state and agreed to establish full diplomatic relations between Dublin and Ramallah.

Full statement: https://t.co/YpvxXsuKCI pic.twitter.com/ebAyNTVtMD — MerrionStreet.ie (@merrionstreet) May 28, 2024

الاعتراف بدولة فلسطين

وأمس الثلاثاء، اعترفت أيرلندا رسميا بدولة فلسطين، وأعلنت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، حسب ما أكد وزير الخارجية مايكل مارتن.

وأعلن الوزير أن هذه الخطوة تتضمن رفع مستوى تمثيل فلسطين الدبلوماسي في أيرلندا إلى سفارة، بناء على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، حيث سيجري تعيين سفير لدولة فلسطين لدى دبلن، وبالمثل، ستقوم أيرلندا أيضا بترقية مستوى تمثيلها الدبلوماسي الحالي في رام الله إلى سفارة.

وشدد مارتن على أن الاعتراف بفلسطين ليس النهاية، بل هو البداية لإجراءات لاحقة، وقال “برنامجنا طويل الأمد للتعاون التنموي مع فلسطين”.