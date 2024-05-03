إصابة 8 عسكريين في ضربة إسرائيلية بمحيط دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية إصابة 8 عسكريين، مساء أمس الخميس، جراء قصف جوي إسرائيلي بمحيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة “إن العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق، وأسفر العدوان عن إصابة 8 عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وذكرت حسابات مقربة من النظام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم نفذته طائرات حربية إسرائيلية هاجمت نقطة عسكرية قريبة من مطار المزة، فيما لم يصدر أي بيان على الفور من إسرائيل بشأن الغارة الجوية.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز ​​إن الموقع الذي ضُرب في سوريا، أمس، يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث توجد قوات لحزب الله وإيران، لكن المصدر أوضح أن الموقع لم يكن له صلة بوحدات إيران أو حزب الله.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت جيش النظام السوري وحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تعلّق دولة الاحتلال على ضرباتها في سوريا، لكنّ تل أبيب تقول إنّها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.