الشرطة الفرنسية تهاجم طلاب جامعة السوربون الداعمين لغزة بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

هاجمت الشرطة الفرنسية بالغاز المسيل للدموع طلاب جامعة السوربون المتضامنين مع غزة وحاصرتهم ما لا يقل عن ساعة ونصف.

وكان الطلاب قد نصبوا خياما أمام جامعة السوربون في العاصمة باريس، أمس الخميس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الإبادة الممنهجة ضد القطاع المحاصر.

وقالت عائشة الطالبة بجامعة السوربون “أجبرونا على الخروج من خيام الاعتصام، فيما تشهد جامعة السوربون اجتماعات متتالية للطلاب منذ ساعات الصباح”.

وأضافت عضو لجنة التضامن مع فلسطين للجزيرة مباشر “أرسلوا لنا الشرطة وهاجمونا بقنابل مسيلة للدموع وهذا أمر غير مقبول، لا يتركونا نتحدث، ولا يتركونا نعبر عن رأينا”.

وقال فرانسوا، عضو لجنة التضامن مع فلسطين “أنا ملتزم منذ بداية الحرب الإسرائيلية بالتنديد بقتل النساء والأطفال وعموم الفلسطينيين، كل يوم تأتي الشرطة لاقتحام الجامعات ونعاني من هذا منذ 3 أسابيع”.

وأضاف “علينا أن نكثف هذا الحراك ونواصل النضال حتى لا تُنسى القضية الفلسطينية”.