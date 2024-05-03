شرطي أمريكي يبصق على العلم الفلسطيني في جامعة نورث كارولينا (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا لأحد أفراد الشرطة الأمريكية وهو يبصق على علم دولة فلسطين، خلال قمع حراك طلابي بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

وكان مجموعة من الطلبة المحتجين أنزلوا العلم الأمريكي من فوق إحدى السواري الموجودة بحرم الجامعة، ووضعوا مكانه العلم الفلسطيني، لتتدخل الشرطة وتستبدل العلم مرة أخرى وسط مناوشات بين قوات الأمن والمحتجين.

شرطي أمريكي يبصق على علم #فلسطين في جامعة نورث كارولينا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mKa62BJZT5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 3, 2024

وفي 18 إبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب على غزة اعتصاما بجامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد إلى عشرات الجامعات بالولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.