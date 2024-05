“اقضوا عليهم”.. رسالة نيكي هيلي على قذيفة إسرائيلية تواجه انتقادات واسعة

تعرضت السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لانتقادات شديدة من قبل منظمات وناشطين بعد أن كتبت “اقضوا عليهم!” على قذيفة مدفعية إسرائيلية أثناء زيارتها في الآونة الأخيرة لإسرائيل.

وأثارت رسالة كتبتها السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على قذيفة شمالي إسرائيل، مجهزة للإطلاق على أهداف جنوبي لبنان، ردودًا غاضبة لدى منظمات وناشطين.

Former UN Ambassador Nikki Haley signed Israeli artillery shells with the message "Finish Them!" Conflict is no place for stunts. Conflict has rules. Civilians must be protected. pic.twitter.com/HtLShHWaKi

وكتبت نيكي هيلي المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية عبارة “اقضوا عليهم!” على قذيفة مدفعية إسرائيلية أثناء زيارتها في الآونة الأخيرة لإسرائيل، وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى في الأشهر الثمانية الماضية.

ونشر داني دانون، وهو سياسي ومندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهيلي وهي تجلس أمام مجموعة من القذائف وتكتب على إحداها.

وأظهرت صورة ثانية نشرها دانون أيضا الرسالة التي كتبتها هيلي وجاء فيها “اقضوا عليهم – أمريكا (رسم للقلب) إسرائيل، دائما”.

وتداول سياسيون وصحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية بإشادة صورة نيكي هيلي، وهي توقع على قذيفة في شمالي إسرائيل يُفترض إطلاقها على أهداف لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

Nikki Haley shows who she is. As Israeli bombardment has killed far more Palestinian civilians than combatants, she signs a bomb, "Finish them." Why not just sign, "I favor Israeli war crimes." https://t.co/Y6TT5Mzs9t

وسرعان ما تعرضت هيلي لانتقادات بسبب الرسالة من جماعات حقوق الإنسان، وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس تعليقا على تصرف هيلي “الصراع ليس مكانا للحيَل.. الصراع له قواعد.. يتعين حماية المدنيين”.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس عن هيلي في تدوينة على منصة إكس مساء يوم الثلاثاء “لماذا لا أوقع ببساطة بأنني أدعم جرائم الحرب الإسرائيلية؟”.

While Americans watch Israel burn Gaza alive, and Palestinian children are beheaded, Nikki Haley writes love notes on bombs that drop on civilians.

Let the world bear witness to your moral depravity… pic.twitter.com/GNTGxtUfin

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) May 28, 2024