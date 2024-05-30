الأمم المتحدة: منع عائلات من مغادرة مدينة الفاشر أثناء بحثهم عن الأمان

كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن منع العائلات بما في ذلك الأطفال وكبار السن، من مغادرة مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان أثناء بحثهم عن الأمان.

وقالت نكويتا سلامي في منشور بمنصة “إكس”، إن “الإنسانية هي الضحية الأولى للحرب وإن الأنباء المتعلقة بالضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان مروعة”.

وعبّرت المنسقة الأممية عن حزنها العميق إزاء الوضع الإنساني في الفاشر، حيث تفاقم الحرب أوضاع السكان المدنيين الذين يتعرضون للهجوم من جميع الجهات”، بحسب ما ذكرت.

“تقارير مثيرة للقلق”

وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق، تفيد بأن المرافق الطبية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية الحيوية في الفاشر قد تم استهدافها من قبل أطراف النزاع.

وطالبت المسؤولة الأممية أطراف النزاع بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وقالت إن عليها اتخاذ الاحتياطات الممكنة جميعها لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

I am profoundly distressed by the humanitarian situation in Al Fasher, where the noose of war is tightening its stranglehold on a civilian population that is under attack from all sides. Wars have rules that must be respected by all, no matter what. ↘️https://t.co/zyFWPJugtj pic.twitter.com/LreK1tPSOH — Clementine Nkweta-Salami (@CNkwetaSalami) May 30, 2024

“تاريخ طويل من الاتفاقيات”

وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن الأجندة المطروحة على طاولات السياسيين الآن بعيدة عما يحتاجه السودان لإنهاء الحرب.

وأضاف خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، أن السودان “لديه تاريخ طويل مع الاتفاقيات بلغت 43 اتفاقية سلام أثبتت عدم جدواها لخدمة قضايا السودان، نتيجة للتدخلات الخارجية وتقاطع المصالح”.

This afternoon, I met with UNICEF's representative in Sudan, Ms. Mandeep O'Brien, where the meeting dealt with the efforts made by UNICEF towards the children of Sudan in providing support to the needy. 1/6 pic.twitter.com/miHFHy0DAp — Malik Agar Eyre | مالك عقار اير (@MalikAgarEyre) May 29, 2024

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن “الأنشطة والفعاليات السياسية هنا وهناك والزخم الذي يصاحبها بحشد التضامن الدولي والإقليمي لا جدوى منها الآن”.

وأكد أن حكومة السودان تعمل على إنهاء الحرب ولا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية تحت دوي المدافع، وقال “إن ما يحدث الآن هو فقط طموحات لمجموعات محددة تبحث عن السلطة. الأمر الذي يطيل أمد هذه الحرب”.

من جانبه دعا رمطان العمامرة، للعودة إلى المفاوضات، خاصة وأن مسار جدة معلّق منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزداد تعقيدًا وأن أعداد النازحين في تزايد، وهناك صعوبة في إيصال المساعدات.