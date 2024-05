الأمم المتحدة: منع عائلات من مغادرة مدينة الفاشر أثناء بحثهم عن الأمان

كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن منع العائلات بما في ذلك الأطفال وكبار السن، من مغادرة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان أثناء بحثهم عن الأمان.

وقالت نكويتا سلامي في منشور بمنصة أكس، إن “الإنسانية هي الضحية الأولى للحرب وأن الأنباء المتعلقة بالضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان مروعة”.

وعبّرت المنسقة الأممية عن حزنها العميق إزاء الوضع الإنساني في الفاشر، حيث تفاقم الحرب أوضاع السكان المدنيين الذين يتعرضون للهجوم من جميع الجهات” بحسب ما ذكرت.

وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق، تفيد بأن المرافق الطبية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية الحيوية في الفاشر قد تم استهدافها من قبل أطراف النزاع.

وطالبت المسؤولة الأممية أطراف النزاع بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وقالت إن عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

I am profoundly distressed by the humanitarian situation in Al Fasher, where the noose of war is tightening its stranglehold on a civilian population that is under attack from all sides.

Wars have rules that must be respected by all, no matter what.

