المغنية البريطانية دوا ليبا تندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في رفح

أدانت المغنية البريطانية الألبانية الأصل دوا ليبا القصف الإسرائيلي لمخيمات اللاجئين في رفح جنوبي قطاع غزة، ووصفته في منشور على شبكة إنستغرام بأنه “إبادة جماعية” داعيةً متابعيها البالغ عددهم 88 مليونًا إلى “إظهار التضامن مع غزة”.

ونشرت النجمة يوم الثلاثاء صورة لملصق حملة مجموعة “فنانون من أجل وقف إطلاق النار” وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “إن حرق الأطفال أحياءً لا يمكن تبريره إطلاقًا.. العالم كله يتحرك لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية.. أظهروا تضامنكم مع غزة لو سمحتم”.

Dr. Jill Biden, the UN estimates that two mothers are killed every hour in Gaza. On this Mother’s Day, we call on you as mothers, daughters, sisters, grandmothers and as humans to use your voice and your power ⁦@FLOTUS#AllEyesOnRafah#PermanentCeasefireNow#Artists4Ceasefire pic.twitter.com/AZv0R7DmOd — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) May 12, 2024

“في انتظار وقف إطلاق النار”

وسبق للمغنية دوا ليبا (28 عاما) التي صدر ألبومها الأخير “راديكال أوبتيميزم- تفاؤل حذر” في مايو/أيار الماضي، أن كتبت في ديسمبر/كانون الأول على إنستغرام أنها تنتظر “بشدة” وقف إطلاق النار.

وكانت دوا ليبا التي درجت على نصرة حقوق الفلسطينيين، قد انتقدت قبل حرب غزة الحالية، تصرفات الجيش الإسرائيلي، ودعت إلى استقلال فلسطين.

#Concert4Gaza! @EricClapton's guitar carried the Palestinian colors in Newcastle UK last week. When will Eric be joined onstage by the music artists who signed the #CeasefireNow appeal back in October last year?

Their names: https://t.co/UUVc32KJvG pic.twitter.com/6ZVBcTSRNY — Concert 4 Gaza (@Concert4Gaza) May 12, 2024

وأنشئت مجموعة “فنانون من أجل وقف إطلاق النار” بعد أيام قليلة من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.

وتضم المجموعة عشرات الممثلين والموسيقيين والفنانين العالميين الذين يطالبون بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقعوا على رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

Dua Lipa is a British-Albanian singer and songwriter who has received two Guinness World Records. The multiple award-winning artist had criticised the Israeli occupation forces in 2020, and then expressed sympathy with the #Palestinians during the 2021 Israeli assault on #Gaza. pic.twitter.com/cnu8h8gJ0o — VoicesForPalestine (@Voices4Pal) June 12, 2023

ومن بين هؤلاء دوا ليبا والمغنية آني لينوكس، وعارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، والممثلان مارك روفالو ورامي يوسف.

ووقّع نحو 2000 فنان بريطاني، أيضا بينهم الممثلون تيلدا سوينتون وتشارلز دانس وستيف كوغان، على رسالة في أكتوبر/تشرين الأول، طالبوا فيها الحكومة بإنهاء “الدعم العسكري والسياسي للأفعال الإسرائيلية”.