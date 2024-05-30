مصر.. غضب على مواقع التواصل بعد رفع كبير في سعر رغيف الخبز

أثار قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، برفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

يأتي هذا القرار، الذي يرفع سعر الخبز لأول مرة منذ أكثر من 35 عامًا، ضمن حزمة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصدرت “هاشتاغات” (وسوم) عدة منددة بقرار رفع الدعم عن الخبز قائمة الأكثر تداولًا على موقع “إكس” في مصر، منها #رفع_الدعم #العيش_المدعم #لا_لرفع_الدعم_عن_الخبز #الخبز_خط_أحمر.

وعبّر المغردون عن غضبهم من هذا القرار واستيائهم، الذي سيزيد من الأعباء المعيشية على كاهلهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ما يعني تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، وتراجع مستوى معيشة قطاع واسع من المصريين.

“آخر ما تبقى من طعام للفقراء”

وكتب محمد أنور على “فيسبوك” منتقدًا القرار بشدة، لأن الخبز حسب وصفه “هو آخر ما تبقى من طعام للمواطن المصري البسيط”.

وكتب محمد شعبان أيوب قائلًا “مأساة.. رفع الدعم واحدة واحدة عن العيش والكهربا والغاز والمياه والمواصلات والتموين حتى يزداد الفقير فقرًا والغني غنى”.

ووصف “جو” القرار بأنه يزيد الضغط على الفقراء في الوقت الذي لا يجد فيه الكثيرون قوت يومهم إلا بصعوبة.

يعني الناس في غلاء وجشع تجار وقرف وفي ناس بتجيب قوت يومها بصعوبه وفي ناس تحت خط الفقر والبلد وضعها الاقتصادي زفت وغرقانه في الديون تقوم تشيل الغلبان فضلكم وترفع سعر العيش المدعم لتلت أضعاف ليه يعني ليه الافتراء علي الناس الغلابه ليه !!؟ حسبي الله ونعم الوكيل — Joe (@theyussff) May 29, 2024

الحد من عجز الموازنة العامة

وعلى الجانب الآخر دافع البعض عن القرار لأنه ضروري، من وجهة نظرهم، لتخفيف العبء على كاهل موازنة الدولة، ومنهم ماندو الذي قال إن الخبز “لا يزال مدعومًا، ولا يوجد في العالم كله رغيف خبز بهذا السعر”.

انا هتكلم بالاصالة عن نفسى

معنديش مشكله ان رغيف العيش المدعم يزيد 10 قروش اللى هى عملة نادرة سعر رغيف العيش 5 قروش لما بعد 50 سنة يزيد 10 قروش ده قرار متاخر ويرضو الدولة بتدعم رغيف العيش بس تقل الفجوة

القرش صاغ اصلا عملة غير موجوده مفيش رغيف عيش فى العالم كله بالسعر ده — mando basha (@mandobasha1) May 29, 2024

وكتب أحمد المبارك موضحًا فوائد تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بالنسبة للفقراء والأغنياء.

كيف يستفيد الفقير قبل الغني من رفع الدعم السلعي وتحويله لدعم نقدي؟#الخبز_المدعم #رغيف_العيش #الدعم_النقدي 🔴 لو دعمت الحكومة البنزين مثلا بخمسة جنيه للتر ستتبخر في الهواء بمجرد سير السيارة عدة كيلومترات، ولكن بمنح صاحب السيارة الخمسة جنيه كدعم نقدي إذا كان مستحق للدعم، بسبب… pic.twitter.com/U6NzjsYo1P — Ahmed Mubarak – أحمد مبارك (@ahmedmubarak87) May 29, 2024

تحريك السعر قبل تقديم الدعم النقدي

وانتقد الخبير الاقتصادي مدحت نافع قيام الحكومة بتحريك سعر الخبز، قبل أن تقدم دعمًا نقديًا للمواطنين، وهي في ذلك “كمن وضع العربة أمام الحصان”.

بعض العوامل لتطبيق الدعم النقدي أهمها "الاستهداف والصرف" ولدي الحكومة تجربة جيدة في هذا الأمر، وهو مشروع تكافل وكرامة، ولكن الإشكالية هنا أن الحكومة قررت تحريك الأسعار قبل التحول إلى الدعم النقدي، واصفا ذلك كمن وضع "العربة أمام الحصان"@MAFouad دكتور فؤادhttps://t.co/IqMuT9LnHr — Dr. Medhat Nafei د. مدحت نافع (@DrMnafei) May 30, 2024

وأعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم من أن يؤدي قرار رفع الدعم عن الخبز إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وزيادة معدلات الفقر والجوع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى، بخلاف الخبز، وعلى رأسها أسعار الطاقة.

وكان مدبولي أوضح أن الحكومة المصرية تتجه لرفع أسعار الطاقة، لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير.

ودافع مدبولي، عن قرار رفع الدعم عن الخبز، مؤكدًا أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الخبز مدعومًا للمواطنين ولكن مع تحريك السعر.

وأوضح وزير التموين علي المصيلحي أن رفع سعر الخبز إلى 20 قرشا يعني أن المواطن يدفع فقط 16% من تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وتتحمل الدولة باقي التكلفة.

وطالب العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الحكومة المصرية بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن الخبز، والبحث عن حلول بديلة لتخفيض عجز الموازنة دون المساس بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

**بلاش مرحلة ثانية من العاصمة الإدارية!! ** – تكفي التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من العاصمة الادراية 3 سنوات من دعم الخبز بدون أي تخفيضات.

– توفر التكلفة المقدرة للعاصمة من قبل شركة العاصمة وهي 58 مليار دولار حوالي 28 سنة من دعم الخبز بالأسعار الحالية.

**#الموقف_المصري… pic.twitter.com/ldwvsgSLOv — الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) May 30, 2024