مقتل جنديين إسرائيليين بالضفة الغربية وثالث في معارك شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل جنديين إسرائيليين دهسًا في الضفة الغربية وثالث بالمعارك في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب إيليا هيلل (20 عاما) والرقيب دييغو هرساج (20 عاما) وكلاهما جنديان في كتيبة تخشون 90 لواء كفير، قُتلا دهسًا بالقرب من نابلس في شمال الضفة الغربية مساء أمس الأربعاء.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية “سمح الجيش هذا الصباح (اليوم الخميس) بنشر خبر مقتل الرقيب يديديا إزوكي ماريفا أمس (الأربعاء) في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة”.

وقال البيان إضافة إلى ذلك، فقد قُتل الرقيب إيليا هليل (20 عامًا) من تل صهيون، والرقيب دييغو شويشا (20 عامًا) من تل أبيب، وذلك خلال عملية وقعت مساء أمس قرب نابلس.

ويوم الأربعاء، قتل الرقيب أمير غاليلوف (20 عاما) من شمشيت، والرقيب أوري بار أور (21 عاما) من مدريشت بن غوريون، والرقيب عيدو أبل (21 عاما) من تسوفر، في معركة في رفح وأدى الحادث إلى إصابة ضابط ومقاتلين آخرين من الكتيبة بجروح خطيرة.

وذكر البيان، أن رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وصل مساء أمس الأربعاء، إلى مكان وقوع عملية الدهس جوار نابلس، التي أسفرت عن مقتل جنديين من لواء كفير.

وقال البيان، إن رئيس الأركان أجرى تحقيقًا أوليًّا وتقييمًا للوضع مع قادة ميدانيين في المنطقة وممثلين عن جهاز الأمن العام والشرطة وغيرهم من القادة.

قتيل بمعارك غزة

وذكر البيان أن الرقيب يديديا عزوجي (21 عاما) وهو جندي في الكتيبة 101 لواء المظليين قُتل بمعارك في شمال قطاع غزة، من دون توضيح تفاصيل مقتله.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح خطيرة بالمعارك في شمالي وجنوبي قطاع غزة.

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وأشار إلى أن جنديا في الكتيبة 101 لواء المظليين أصيب بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة وجنديان من الكتيبة 601 اللواء 401 أصيبا بجروح خطيرة بالمعارك في جنوبي قطاع غزة، دون تفاصيل أخرى.

واستنادًا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 642 بينهم 291 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

كما أصيب 3643 منذ بداية الحرب بينهم 1831 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

فصائل المقاومة تتصدى

من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في سلسلة بيانات اليوم الخميس، أن مقاتليها تصدوا للتوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاضوا مع جنود الاحتلال معارك وصفوها بأنها ضارية.

وقالت كتائب شهداء الأقصى -طوباس، الجناح العسكري لحركة فتح: “مقاتلونا الأبطال تمكنوا من خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة”.

كما قالت كتائب شهداء الاقصى -طولكرم: “تمكن مقاتلونا الأبطال فجر اليوم من استهداف قوة صهيونية راجلة من جيش العدو الصهيوني في مدينة طولكرم، تحديدًا في شارع الحدادين محققين إصابات مباشرة في صفوفهم”.