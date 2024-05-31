إصابة مقاوم أثناء تصوير العملية.. مشاهد من استهدف قوة إسرائيلية تحصّنت في جباليا (فيديو)

بثت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- تسجيلًا مصورًا لما قالت إنه استهداف “قوة صهيونية” متحصّنة في أحد المنازل بقذيفة “آر بي جي” في مخيم جباليا؛ مما أدى إلى إصابة القوة بشكل مباشر، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى.

وظهر في المقطع، المقاوم الفلسطيني مع القذيفة الصاروخية المحمولة على الكتف قبل أن يوجهها نحو مبنى، وناقلة جند على بعد 50 مترًا، وهي الأهداف التي تم تظليلها باللون الأحمر خلال اللقطات.

ووثق المقطع كذلك إصابة الكاميرا والمقاوم الفلسطيني الذي كان يستخدمها لتصوير وتوثيق العملية، وضرب المقاوم الذي يحمل القذيفة الصاروخية الأهداف التي تم تحديدها.