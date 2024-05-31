ما تأثير إدانة ترمب على حظوظه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

يُلقي الحكم الصادر بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بظلاله على مستقبله في المدى المتوسط، إذ إنه قد يستقبل العام 2025 في مكتبه الرئاسي في البيت الأبيض، أو في زنزانة في السجن، بعدما أدين جنائيًا، الخميس.

ودانت هيئة محلفين في نيويورك ترمب بتهم جنائية في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية، تقول إنه أقام علاقة جنسية معها، قبل انتخابه رئيسًا في 2016.

وغطت وسائل الإعلام الأمريكية المحاكمة على نطاق واسع، ما أثار تعليقات كثيرة من الجانبين الجمهوري والديموقراطي، لكن يرى محللون ومعاهد استطلاع، أن تأثير الإدانة في غالبية الناخبين قد يكون محدودًا.

مع عنوان رئيسي "مُذنب"، تصدرت صورة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي #دونالد_ترمب غلاف صحيفة نيويورك تايمز لعدد اليوم الجمعة 31 مايو/أيار، بعد إدانته بـ34 تهمة جنائية ووصف ترمب ما وُجه إليه من تُهم بأنه “وصمة عار”، وبأن محاكمته مشينة ومزورة، من قبل “قاضٍ فاسد ومثير للجدل”.… pic.twitter.com/8az6zu9Eug — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2024

لا تغيير في مواقف مؤيدي ترمب

وقال الباحث في مجال العلوم السياسية نيكولاس هيغينز من جامعة نورث غرينفيل لوكالة “فرانس برس”: “نحن في نظام سياسي يسوده الاستقطاب إلى حد كبير، يركز الناخبون على من يرفضونه، ويصوتون ضد المرشح الذي لا يحظى بحبهم، وليس لصالح مرشح يدعمونه”.

وأضاف “بما أن الاتهامات كانت معروفة على نطاق واسع، وقدمها فريق الرئيس السابق على أنها في إطار محاكمة سياسية، فإن القليل من الناخبين سيعتبرون أنهم مخطئون” بعد صدور هذا الحكم.

ويعد دونالد ترمب، الذي سيبلغ 78 عامًا في حزيران/يونيو المقبل، أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائيًا، لكنه أيضًا أول من يُدان أثناء ترشحه للرئاسة عن أحد الحزبين الرئيسيين، ما يوفر للحملة الديموقراطية محاور إضافية لمهاجمته.

وعلى الرغم من كشف المحاكمة عن قضايا تتعلق بالجنس والمال والفضائح، إلا أنها لم تؤثر حتى الآن في استطلاعات الرأي، إذ بقيت نتائج دونالد ترمب وجو بايدن متقاربة، ولكن مع تقدم طفيف للمرشح الجمهوري في الولايات الرئيسة.

اهتمام متفاوت

وأكد استطلاع للرأي أجراه معهد ماريست أن الإدانة لن يكون لها تأثير يذكر في ثلثي الذين شملهم الاستطلاع.

وقدر نيكولاس هيغينز نسبة الناخبين الذين قد يصوتون لمرشح ثالث، أو يمتنعون عن التصويت بنحو 1%.

وأضاف “لكن لا ينبغي أن نتوقع تحولًا نحو جو بايدن”، بسبب الحكم.

ولفت استطلاع آخر أجرته “يوغوف” لصالح “ياهو نيوز” إلى اهتمام الأمريكيين بهذه المحاكمة على نحو متفاوت.

وأكد 31% ممن شملهم الاستطلاع أنهم شعروا بالملل أثناء متابعتها بينما اعتبر 26% فقط أنها مثيرة للاهتمام.

واعتبر نصف من شملهم الاستطلاع فقط أن تزوير حسابات لإخفاء مدفوعات يعد جريمة كبرى.

التأثير في الناخبين المستقلين

وذكر خبراء أن حدوث تراجع في عدد الأصوات التي يحظى بها دونالد ترمب، حتى ولو كان هامشيًا، يمكن أن يؤثر بنحو كبير في الولايات الست أو السبع التي ستحسم نتائجها الانتخابات، التي يصفها المراقبون بأنها الولايات المتأرجحة.

وتوقع دونالد نيمان، أستاذ التاريخ في جامعة بينغهامتون، أن الانتخابات ستحسمها “بضعة آلاف من الأصوات في هذه الولايات، ومن المؤكد أن صدور إدانة سيؤذيه”.

ويرى جاريد كارتر، الأستاذ في كلية الحقوق في فيرمونت أن هذا الحكم قد يعزز دعم المؤيدين أصلًا لدونالد ترمب، ولكنه ينفر الناخبين المستقلين.

وأضاف “في انتخابات حاسمة في بعض الولايات، سيُحدث هؤلاء الناخبون المستقلون، وهم جمهوريون معتدلون بلا شك، فرقًا كبيرًا”.

وأضاف “إذا قيّمنا الوضع بالنظر إلى ما هو أبعد من الاضطرابات والعناوين الرئيسية ودعم قاعدته الانتخابية، أعتقد أن التأثير سيكون سلبيًا وقد يكلفه الانتخابات”، في إشارة إلى ترمب.

وأكد الأستاذ في كلية “ألباني” للحقوق راي بريشيا أن تأثير هذه المحاكمة يمكن أن يتعزز من خلال حقيقة أنها قد تكون الوحيدة التي يصدر حكمها قبل الانتخابات، من بين دعاوى قضائية مختلفة تستهدف المرشح الجمهوري.