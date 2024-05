“هل سقطت على رأسك؟”.. بايدن يوبّخ صحفيا سأله عن ولايته المقبلة (فيديو)

في واقعة جديدة بشأن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن وتعامله مع الصحفيين، وبينما كان الرئيس بصدد رحلة جوية بمطار فيلادلفيا الدولي برفقة عدد من مساعديه سأله أحد المراسلين قائلًا “سيدي الرئيس، هل تخطط لقضاء فترة ولايتك المقبلة التي تمتد لأربع سنوات حتى نهاية 2029 كاملة أم ستسلّم السلطة لنائبتك السيدة كامالا هاريس؟”.

وجاء رد الرئيس البالغ من العمر81 عامًا غير متوقع حين بادره قائلًا “هل أنت بخير أم ماذا؟ هل سقطت على رأسك أو شيء من هذا القبيل؟”، وهو ما أثار موجة ضحك لدى مرافقي الرئيس بما في ذلك السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا بوب كيسي.

Q: "President Biden, will you be serving your full four-year term or handing over power to Vice President Harris?"

President Biden: "Are you okay? Are you alright? You're not hurt are you? I said are you okay? Did you fall on your head or something?" pic.twitter.com/6uOquSaCZm

