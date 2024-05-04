الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السبت، من الأضرار النفسية التي يعانيها أطفال غزة جراء تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة إكس، إن الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر.

Children in #Gaza are suffering devastating levels of stress. @unrwa’s team is working with children & adolescents to mitigate the impact of the horrors of war. Our counselors offer them hope and comfort. We have to protect their present & their future #CeasefireNow pic.twitter.com/lsnHbZCFot — UNRWA (@UNRWA) May 4, 2024

وأضافت الوكالة في بيانها أن فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب. وتابعت: “مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، علينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم”.

وجددت الأونروا عبر بيانها تأكيدها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ومنذ أكثر من 211 يوما متوالية، يعيش الفلسطينيون في غزة حربًا مدمّرة يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 34 ألفا و654 شهيدا وإصابة 77 ألفا و908، معظمهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.