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الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

آلاف الأطفال في غزة يعيشون أوضاعا بالغة القسوة
آلاف الأطفال في غزة يعيشون أوضاعا بالغة القسوة (غيتي)
4/5/2024

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السبت، من الأضرار النفسية التي يعانيها أطفال غزة جراء تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة إكس، إن الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر.

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وأضافت الوكالة في بيانها أن فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب. وتابعت: “مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، علينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم”.

وجددت الأونروا عبر بيانها تأكيدها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ومنذ أكثر من 211 يوما متوالية، يعيش الفلسطينيون في غزة حربًا مدمّرة يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 34 ألفا و654 شهيدا وإصابة 77 ألفا و908، معظمهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

المصدر : الجزيرة مباشر