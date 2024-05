الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السبت، من الأضرار النفسية التي يعانيها أطفال غزة جراء تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة إكس، إن الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر.

Children in #Gaza are suffering devastating levels of stress. @unrwa’s team is working with children & adolescents to mitigate the impact of the horrors of war.

Our counselors offer them hope and comfort. We have to protect their present & their future #CeasefireNow pic.twitter.com/lsnHbZCFot

— UNRWA (@UNRWA) May 4, 2024