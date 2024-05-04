جامعة أمريكية تستجيب لمطالب المحتجين الداعمين لفلسطين

رضخت إدارة جامعة إيفرغرين الأمريكية لمطالب الطلاب المحتجين المؤيدين لفلسطين وأبرمت معهم مذكرة تفاهم.

ووافق الطلاب المحتجون على إزالة مخيمهم، عقب توصلهم إلى اتفاق مع إدارة الجامعة، وتوقيع 4 ممثلين عنهم لمذكرة تفاهم معها.

وذكرت صحيفة كولومبيان الجمعة، أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطلاب والإدارة في 30 إبريل/نيسان المنصرم، قبلت الإدارة بموجبه مطالب المتظاهرين.

وسيصدر رئيس جامعة إيفرغرين جون كارمايكل بموجب الاتفاق بيانا يطالب فيه بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن وتوسيع المساعدات الإنسانية للمنطقة.

كما تعهدت الجامعة بعدم الموافقة على برامج الدراسة في الخارج، في إسرائيل أو غزة أو الضفة الغربية، أثناء استمرار الصراع، أو برامج في مناطق قد يُمنع فيها الطلاب بسبب هويتهم اليهودية أو الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك، ستقترح لجان أخرى إنشاء هيكل جديد للمجلس المعني بعمل عناصر الشرطة في الجامعة بحلول خريف 2026، واعتماد صيغة جديدة للتعامل مع الأحداث من دون تدخل الشرطة بحلول 2030.

وستراقب لجان مشتركة بين الطلاب وإدارة الجامعة عملية تنفيذ مذكرة التفاهم، وسيتم إبلاغ الجامعة بالعملية، وبدورها ستنظر في تنفيذها حتى عام 2026 على أبعد تقدير.

وأعربت متحدثة جامعة إيفرغرين، فارا هايز، عن امتنانها لبقاء المظاهرات سلمية، وعدم تصاعد الأحداث.

من جهته، أشار أليكس مارشال، وهو طالب في السنة الثالثة في إيفرغرين وأحد الطلاب الأربعة الذين وقعوا البروتوكول، إلى عدم توقيف أو تغريم أي طالب خلال أسبوع من المظاهرات في الجامعة.

وقال: “نحن سعداء للغاية بكون الجميع في أمان وأننا اجتزنا هذه المرحلة دون تعرض طلابنا لعنف الشرطة”.

وأضاف أن القائمة النهائية لمطالب الطلاب أُعدت عبر التوصل إلى توافق في الآراء خلال الاجتماعات التي عقدت في المخيم على مدى أسبوع.

وكان طلاب جامعة إيفرغرين انضموا إلى ركب الاحتجاجات الطلابية المناصرة للفلسطينيين والمناهضة للحرب على غزة، في 23 إبريل/نيسان الماضي بعد أن ترك بعضهم الفصول الدراسية ونظموا تظاهرة.

وقوبلت الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية في الجامعات الأمريكية بقمع وعنف شديدين من قبل السلطات الأمنية بالولايات المتحدة أثناء عمليات فضها؛ مما أسفر عن اعتقال أكثر من ألفي محتج حتى الخميس، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام أمريكية.