عائلة فلسطينية تعيد بناء بيتها المدمر في خان يونس (فيديو)

قال المواطن الفلسطيني أبو علاء من مدينة خان يونس، إنه قرر إعادة بناء وإعمار بيته -الذي دمره جيش الاحتلال- بنفسه وعلى حسابه الخاص، ليؤكد للعدو أنه قادر على صناعة حياته من جديد.

وأضاف أبو علاء في لقاء مع مراسل الجزيرة في غزة أن بيته يمثل الاستقرار والسكينة، ولذلك قرر ترميمه والسكن فيه مع أبنائه حتى لا يظلوا عرضة للنزوح والمعاناة في الشوارع.

وتابع قائلا: “أن تعيد بناء بيتك المهدم خير من أن تنتظر من يجود عليك ببيت وتظل عبئًا على الآخرين”.

وكشف أبو علاء أن جميع مواد البناء غالية الثمن، وأن نسبة الدمار التي لحقت ببيته بلغت 65% في الطابق الأرضي وحوالي 70% في الطابق العلوي.

وقال “عندما عدنا للبيت أول مرة بعد استهدافه، كانت جدران البيت قد سقطت بالكامل حيث لا شبابيك ولا ماء ولا كهرباء”.

وأشار أبو علاء إلى وجود أسر فلسطينية أخرى في مدينة خان يونس قررت العودة إلى بيوتها المهدمة وترميميها والسكن فيها بعد خروج جيش الاحتلال.

وقال “هناك فرق بين من يصنع الحياة وبين من ينتظر الآخرين لكي يصنعوا له الحياة”.

من جهته، قال العامل الفلسطيني الذي يقوم بعملية إعادة بناء بيت أبي علاء، إنه يحتاج إلى أسبوعين كاملين حتى يُنهي إعادة البناء.

وأضاف أنه في ظل الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، أصبح كل شيء صعبا، وجميع الفلسطينيين في مدينة خان يونس يبحثون عن عمل من أجل التشبث بالحياة في زمن الحرب والنزوح.