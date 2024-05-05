أحمد الطيبي: إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل محاولة فاشلة من نتنياهو لتحقيق نصر مزعوم (فيديو)

عبر عضو الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، عن استيائه الشديد تجاه قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، معتبرًا ذلك خطوة استبدادية ومحاولة لتحقيق نصر مزعوم بعد سلسلة من الفشل في التوصل إلى نتائج منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي تصريح خاص للجزيرة مباشر، أكد الطيبي أن حكومة نتنياهو مستمرة في تقويض دعائم الديمقراطية يومًا بعد يوم، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة كانت مستهدفة منذ بداية الحرب، من أجل منع وصول الحقيقة إلى العالم خاصة المجتمع الغربي.

وأضاف الطيبي أن حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تسعى إلى فرض روايتها الخاصة على الجمهور الإسرائيلي معتبرا إياها أنها مضللة في معظم الأحيان، وتهدف أيضًا إلى إخفاء جرائمها عن المجتمع الغربي.

وتابع قائلا “شبكة الجزيرة وصحفييها كانوا مستهدفين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر، لأن إسرائيل كانت ترفض أن تصل الحقيقة كاملة غير منقوصة للجمهورالعربي والغربي”.

وشدد عضو الكنيست الإسرائيلي، على أن إسرائيل قتلت أكبر عدد من الصحفيين في التاريخ المعاصر خلال الحرب الدائرة في غزة، معلنًا استنكاره ودعوته للمجتمع الدولي للتدخل ورفضهم هذا القرار الاستبدادي.

وخلص الطيبي إلى أن شبكة الجزيرة هي ضحية فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق مقولة “النصر الكامل” التي رفعها نتنياهو منذ بداية الحرب ولذلك يتم الانتقام منها اليوم.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدّقت في وقت سابق، اليوم الأحد، وبالإجماع على “مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة”، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقال نتنياهو “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة التحريض (الجزيرة) في إسرائيل”.

وفي تسجيل مصوّر أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، وأمر بمصادرة معدات البث التابعة لها.

وبموجب قرار الإغلاق، أمر الوزير الإسرائيلي بمصادرة الأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.