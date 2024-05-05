البرغوثي: قرار نتنياهو تحريض خطير ضد شبكة الجزيرة وموظفيها يجب التصدي له عالميا (فيديو)

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرار إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في إسرائيل إرضاء للعناصر المتطرفة والفاشيين في حكومته.

وأضاف البرغوثي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن هذا القرار دليل ضعف، وأن إسرائيل تخاف من قول الحقيقة وكشف جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ونص القرار على أنه، واستنادًا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر قرارًا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وأكد البرغوثي أن هذا القرار “تحريض أرعن وخطير”، وأن اتهام الجزيرة بأنها “بوق لحركة حماس” قد يدفع جهات معينة إلى الانتقام من الشبكة أو من موظفيها.

وقال إن جيش الاحتلال قتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 146 صحفيًا فلسطينيًا.

واستحضر البرغوثي الحملة التحريضية التي قام بها نتنياهو ضد رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عقب توقيعه على اتفاق مع الفلسطينيين ما تسبب في اغتياله عام 1995 على يد طالب يهودي متطرف.

وقال إن اللغة التحريضية التي اعتمدها نتنياهو ضد شبكة الجزيرة وموظفيها تستوجب أن يتم التصدي لها محليًا وعالميًا وعلى الفور.

واعتبر البرغوثي أن قرار الإغلاق لا يضعف شبكة الجزيرة بقدر ما يقويها ويوسع من تأثيرها، مضيفًا أن القرار ذاته يؤكد مرة أخرى أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية كما يزعم قادتها، وأنها “نظام قمعي شرس يتجه نحو الفاشية”.

وخلص الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى القول بأن إسرائيل تعيش أزمة حقيقية، وأن نتنياهو يعيش في دوامة من الفشل بعدما عجز عن فرض حل عسكري في قطاع غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى (حماس)، والانتهاء من عمليات التطهير العرقي في القطاع.

ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها، وأعلنت الشبكة أن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة.