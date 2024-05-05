جيرمي كوربين للجزيرة مباشر: ما تقوم به الجامعات الأمريكية والأوروبية تجاه مظاهرات الطلبة صادم

قال جيرمي كوربين، النائب في البرلمان البريطاني، الزعيم السابق لحزب العمال، إنه “أمر صادم أن نرى ما تقوم به الجامعات الأمريكية والأوروبية تجاه مظاهرات الطلبة”، موضحا أنه “تلقى للتو رسالة من اتحاد الأساتذة يؤكدون فيها دعمهم للطلاب وحقهم في الاحتجاج”.

وأضاف كوربين في لقاء مع الجزيرة مباشر أن “دعوة الشرطة لاقتحام الجامعات لقمع احتجاجات الطلبة أمر مثير للغضب، ويذكرني بما حدث من مظاهرات ضد حرب فيتنام”، مؤكدا أن “شجاعة الطلاب في الدفاع عن آرائهم والدعوة للسلام في فلسطين تثير الإعجاب حقا”.

وأكد كوربين أنه سيتحدث في البرلمان دعما لهذه الاحتجاجات لأن الامر مرتبط بحرية التعبير والحق في رفع الصوت، حيث تحاول الحكومة البريطانية منع المسيرات والاحتجاجات المناصرة لللشعب الفلسطيني.

محاولة لإسكات الصوت الداعم لفلسطين

وأكد كوربين أن احتجاجات الطلبة سلمية، وأنها “تجمعات للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، لكن هناك محاولة لإسكات الأصوات المعارضة لإسرائيل ومنع هذه المظاهرات، ومثلا تم منع الدكتور أبو ستة من الدخول إلى فرنسا، ولا يمكنه الدخول لأي بلد بالاتحاد الأوروبي لمدة عام”.

وأضاف أن الحكومات الأوروبية تحاول إسكات الأصوات المنتقدة للحرب، وهذا اتجاه خطير يتناقض مع الحق في التعبير عن الرأي.

وتابع كوربين “قيم حرية التعبير عن الرأي تتعرض للهجوم في أوروبا، التي كانت تلقي دروسا على أفريقيا وغيرها عن حرية الصحافة، فيما يتعرض الطلاب للعنف ومحاولات لإسكات أصواتهم”.

الأولوية لدعم إسرائيل

وأكد كوربين أن الحكومات في الولايت المتحدة وأوروبا ترى “أن الأولوية هي لدعم إسرائيل في حربها مع الفلسطينيين ومنع أي صوت منتقد لها”.

وذكّر كوربين بما قاله أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن “النزاع لم يبدأ في السابع من أكتوبر، والحل هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وعن رأيه في الانتقادات التي توجه للحراك الطلابي بأنه معاد للسامية، قال كوربين إن “المحتجين في الولايات المتحدة وأوروبا يرفضون سياسات إسرائيل، ومن بينهم يهود يؤيدون السلام في الشرق الأوسط، ويرغبون في التوصل لحل يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة ولا علاقة لما يقومون به بالعداء للسامية”.

وأكد بايدن أن “الأصوات المعارضة للحرب وصلت للحكومات. مثلا وصلت إلى بايدن، وتخلى الشباب عن دعمه، وفي انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا هناك من يرفض دعم حزب العمال بسبب موقفه من الحرب في غزة”.