فورين بوليسي: هكذا يستخدم الجيش الإسرائيلي الذكاء الصناعي لاختيار من يقتله

قالت مجلة فورين بوليسي في تقرير لها أنه منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخلى الجيش الإسرائيلي عن عملياته القديمة في “الاستهداف بعناية” للقادة المسلحين، من الرتب الرفيعة أو المتوسطة، واستبدلها بأدوات الذكاء الصناعي لتحديد من يتم استهدافه.

وأضافت المجلة على موقعها أنه طبقا لتقارير الصحافة الاستقصائية، التي نشرها موقع “لوكال كول” الإسرائيلي، ونسختة الإنجليزية مجلة 972، يعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام جديد يقوم بفحص كمية هائلة من البيانات لتحديد الأهداف المحتملة، ويسلمها لمحللين بشريين لتحديد ما يجب القيام به.

وأضافت أنه “في أغلب الحالات يوصي المحللون البشرين بتنفيذ ضربات جوية” ضد الأهداف التي تم تحديدها.

نظام “لافندر” يحدد المنتمين لحماس

ومضى التقرير واصفا الطريقة التي يعمل بها نظام معلومات يعتمد على الذكاء الصناعي، يستخدمه الجيش الإسرائيلي، ويحمل اسم “لافندر”، كما يلي: “يتتبع النظام أسماء كل فرد تقريبا في غزة، ويجمع مدخلات استخبارية كثيرة، مثل مقاطع الفيديو والرسائل التي يتم التقاطها، والبيانات من مواقع التواصل الاجتماعي والتحليلات البسيطة لشبكات التواصل، لتحديد إمكانية أن يكون الشخص مقاتلا من حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة”.

وأشار التقرير إلى أن الأمر متروك للجيش الإسرائيلي لتحديد معدل الخطأ الذي يقبله في تحديد الأهداف من قبل نظام “لافندر”، موضحا أنه “خلال أغلب فترات الحرب كان مستوى الخطأ هو 10%”.

استهداف من يحددهم الذكاء الصناعي

وبعد تحديد الأهداف التي تتجاوز مستوى الخطأ المقبول، وهو 10%، يتم إرسال الأسماء المطلوب استهدافها إلى فريق العمليات.

ويقوم محلل بشري بمراجعة الأسماء “في فترة تقدر بنحو 20 ثانية فقط، وهي عادة لتحديد هل الأسم لذكر أم أنثى، على افتراض أن النساء لسن مقاتلات”.

وذكر التقرير أن استهداف 10% من الذين قام نظام المعلومات بتحديد اسمائهم على سبيل الخطأ، مثلا لكونهم يحملون أسماء مشابهة لأعضاء في حماس، “تم اعتباره خطأ مقبولا في ظل ظروف الحرب” من جانب الجيش الإسرائيلي.

ويقوم نظام معلومات آخر يحمل اسم “أين أبي” بتحديد ما إذا كان الأفرد المستهدفين في منازلهم أم خارجها.

وذكر موقع “لوكال كول” الإسرائيلي، الذي نشر تقارير الصحافة الاستقصائية عن هذا الموضوع، أن “الجيش الإسرائيلي يفضل ضرب الأفراد المستهدفين في منازلهم لأن الوصول إليهم أسهل كثيرا مقارنة باستهدافهم اثناء اشتباكهم في معارك مع الجيش”.

وأضاف الموقع أن أسر وجيران المستهدفين، من الأعضاء المحتملين في حماس، ينظر الجيش الإسرائيلي إليهم على أنهم “أضرار جانبية غير هامة”.

جرائم حرب

ووصف ضابط استخبارات إسرائيلي، في مقابلة مع موقع “لوكال كول”، أغلب من تم استهدافهم بأنهم “أفراد غير مهمين”، حيث أنهم أعضاء ذوي رتب منخفضة في حماس، ولكنه اعتبرهم “أهدافا مشروعة لأنهم مقاتلين، وإن لم يكن لهم أهمية استراتيجية كبيرة”.

كما أوضح موقع “لوكال كول” الإسرائيلي أن ما يقوم به الجيش قد يكون قد يعد “إهمالا إجرامياً في استعداده لضرب أهداف عندما يكون خطر وفاة المحيطين بها مرتفعاً للغاية”.

لكن نظرا لأن نظام “لافندر” يختار أهدافه من المسلحين، يدعي الجيش الإسرائيلي أنه لا يستهدف المدنيين.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” أن أغلب المحامين وعلماء الأخلاق يرون أن” ضربات الجيش الإسرائيلي في غزة فشلت في الالتزام بالمعايير المعقولة لمبدأ التناسب”، وهو ما يعني “أنها ربما تظل جرائم حرب”.