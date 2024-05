مستشار وفد التفاوض بقوات الدعم السريع: الحرب تتعلق ببنية الدولة السودانية ووجود خلل في الجيش

قال المستشار القانوني، المتحدث باسم وفد التفاوض بقوات الدعم السريع، محمد مختار النور، إن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان من العام الماضي، تحولت لقضايا أساسية تتعلق ببنية الدولة السودانية ووجود خلل فيها من حيث الجيش، والأمن، والمؤسسات المدنية، وكافة مناحي العمل الإعلامي والثقافي والاجتماعي.

وأوضح مختار في مقطع فيديو مسجل بثته قوات الدعم السريع، أن الحرب ضد الجيش السوداني بسبب ما وصفه بـ”تصحيح المفاهيم، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، لبناء وطن جديد على أسس جديدة، تشمل بناء جيش قومي مهني واحد ينخرط فيه الشعب السوداني بكل فئاته وأقاليمه، بعدالة وفقاً للثقل السكاني”، مشيرا إلى أن الجيش “ظل طوال الفترة الماضية يقاتل شعبه فقط، في جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان”.

من ميدان المعركة رسائل ساخنة لمليشيات البرهان من عضو وفد التفاوض بقوات الدعم السريع المستشار محمد مختار النور الضاوي

RSF negotiating delegation's Advisor, Mohamed Mokhtar Al-Nour Al-Dawi sends strong messages to the SAF and their allied militias from the battlefield… pic.twitter.com/MAvsoR2Wpo

