وزير خارجية السودان يدين دعم تشاد لقوات الدعم السريع ويطالبها بعدم التدخل

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، حسين عوض، السبت في بيان إن تصريح وزير خارجية تشاد “لا يعبر عن الشعب التشادي الشقيق، والذي نعلم حقيقة موقفه من تورط حكومته في حرب العدوان علي السودان وشعبه”.

وكان عوض يشير إلى حديث وزير خارجية تشاد لقناة الجزيرة مباشر قبل يومين، والذي “أنكر فيه أن تكون بلاده تدعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية وطلب تقديم الدليل علي ذلك”.

وذكر الوزير السوداني في بيانه أن عددا “من القيادات التشادية السياسية والإجتماعية والدينية أدانت الدور المشين للحكومة التشادية، لحساب قوي إقليمية ودولية تطمع في موارد افريقيا، بفتح اراضيها ومطاراتها لإمدادات السلاح للمليشيا الإرهابية، والسماح بدخول الممتلكات المنهوبة من المواطنين السودانيين والإتجار فيها علنا”.

ووصف عوض تصريحات الوزير التشادي بأنها “محاولة إنكار حقيقة ساطعة يعلمها كل العالم ولا جدوى منها. فالدعم التشادي للمليشيا الإرهابية اوضح من شمس النهار”.

وأضاف عوض أن الأجهزة المختصة رصدت الأيام الماضية وصول مركبات عسكرية لتشاد عن طريق ميناء دوالا الكميروني، و”كانت وجهتها النهائية للمليشيا الإرهابية عبر الأراضي التشادية”.

“تدريب المرتزقة”

وتناول عوض في بيانه “ترتيب وتنسيق مشاركة المرتزقة التشاديين، ومن الدول التي لايمكن الوصول منها إلي السودان إلا عبر تشاد، مؤكدا أن “عددا كببرا من هؤلاء المرتزقة التشاديين أو الذين دخلوا للسودان عبر تشاد، لقوا حتفهم أثناء قتالهم ألي جانب المليشيا في مناطق مختلفة من البلاد، إلي جانب من هم حاليا في قبضة السلطات السودانية المختصة”.

وأشار عوض إلى أن “بعض ما ورد في حديث الوزير التشادي نفسه يؤكد تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للسودان. فقد ذكر بانهم لا يزالون يعتبرون محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس مجلس السيادة، مع أنه أقيل من ذلك المنصب بعد تمرده علي الدولة وتوجيه أسلحته للمواطنين العزل”.

التدخل في شؤون السودان

ووصف عوض حديث المسؤول التشادي أنه “فضلا عن كونه تدخلا سافرا في شؤون السودان، وخروجا علي الأعراف الدولية الراشدة، هو استخفاف بضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في الجنينة علي بعد أميال قليلة من الحدود مع تشاد، وباقي جرائمها المنكرة في مختلف انحاء البلاد”.

وأضاف أنه من “المؤسف ان الحكومة التشادية الحالية ارتهنت نفسها للقوي الخارجية التي تسببت من قبل في نشر الدمار والقتل وعدم الإستقرار في دول عديدة بالمنطقة، وذلك لمصالح ذاتية ضيقة لبعض المسؤولين التشاديين، في تنكر للعلاقات التاريخية الإجتماعية القوية بين الشعبين الشقيقين، و لمبادئ حسن الجوار وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي”.

وطالب عوض حكومة تشاد “بالعودة إلي رشدها والتوقف عن تغذية الحرب والانتهاكات المريعة التي ترتكبها المليشيا الإرهابية ضد الشعب السوداني”، مؤكدا أن من يشعل النار في السودان لن يكون بمنأي عنها”.