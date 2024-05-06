جيروزاليم بوست: صفقة غزة باتت وشيكة لكنها ليست مضمونة

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مسؤول عربي، أن مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف الحرب في قطاع غزة هي الأفضل منذ بدء المفاوضات، وأن “قبولها بات وشيكا”.

وأوضحت الصحيفة أن “الحسابات الخاصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض قيادات حماس قد تعقد القرار السياسي بالموافقة على الصفقة التي طال انتظارها”.

كما حذرت الصحيفة من أن “نتنياهو لأسباب سياسية قد يرفض الاتفاق حتى لو كان العرض الذي قدمته حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بشكل جيد”.

وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف من أن “يتغير موقف الطرفين 180 درجة ويعودوا إلى المربع الأول”. فيما شدد مسؤولون كبار في إسرائيل على أن “فرص التوصل إلى صفقة منخفضة جداً”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أعطت حماس ضمانة بأن الصفقة ستؤدي إلى نهاية الحرب.

وأكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن إسرائيل عازمة على مواصلة الحرب، بغض النظر عن أي صفقة رهائن.

وقال ذات المصدر إن التقارير التي تفيد بأن “إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن أو أنها ستسمح للوسطاء بتقديم ضمانات لإنهاء الحرب غير صحيحة”.

وأضاف: “حتى هذه اللحظة، لم تتنازل حماس عن مطلبها بوقف الحرب، مما يحبط إمكانية التوصل إلى اتفاق”.

حماس جادة في إنجاح الصفقة

واجتمع ممثلون عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومصر وقطر والولايات المتحدة في القاهرة أمس السبت، لإجراء محادثات حول صفقة رهائن محتملة.

وأكد المسؤول السابق لملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، يارون بلوم، اليوم الأحد، على جدية حركة حماس في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وقال بلوم الذي شغل منصب مسؤول ملف الأسرى والمفقودين بين عامي 2017–2022 في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة: “أرفض ما يقوله نتنياهو، بأن حماس غير جادة، بل إن ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة يثبت جديتها، رأينا خليل الحية وقيادي آخر بحماس يصلان القاهرة”.

وأضاف: “تحاول حماس التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكنهم في إسرائيل يرفضون الأمر”.

وتابع بلوم: “أعتقد أن هذه الحرب لا يمكن أن تتوقف إذا لم يتمكن جميع سكان الجنوب من العودة إلى منازلهم”.

وفي أكثر من مناسبة، ادعى نتنياهو أن حماس “غير جادّة” فيما يتعلق بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.