خبير عسكري: عملية كرم أبو سالم أكدت جاهزية المقاومة لمواجهة الهجوم على رفح (فيديو)

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن عملية القصف النوعية التي قامت بها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقع كرم أبو سالم العسكري دليل واضح على أن المقاومة على وعي كامل بالاستعدادات التي يقوم بها جيش الاحتلال لاقتحام رفح.

وأضاف محمود في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن المقاومة نجحت في استخدام أنماط وأساليب قتالية متقدمة في هذه العمليات من خلال الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي نالت من مراكز تجمع وحدات العدو.

وتابع “يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة استعداد لبدء الهجوم على رفح، لكن الهجمات الصاروخية للمقاومة أكدت جاهزيتها لمواجهة هذا الهجوم في جميع مراحله”.

وقد وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر منصة “إكس”، القصف على منطقة كرم أبو سالم بـ”الدقيق”.

وتكبد جيش الاحتلال خسائر في هذا الهجوم الذي وصف داخل إسرائيل بالخطير، وأعلن لاحقا مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.

وأوضح الخبير العسكري الأردني أن هذا الهجوم ستكون له تأثيرات على معنويات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود كما سيكون له تأثيرات أخرى على الأهداف الكبرى من الهجوم على رفح والمعدات المستخدمة في هذه المواجهة العسكرية.

وقال “إن المقاومة الفلسطينية تفرض على العدو المعركة من مكان لا يريده وفي وقت لا يريده”.

وأضاف أن مبادرة كتائب القسام تمثل “هجوما دفاعيا للمقاومة على العدو في الوقت الذي يكون فيه أكثر هشاشة واستعدادا لتلقي الضربات”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا إلى اجتياح رفح بشكل “فوري”.

كما طالبت أيضا وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك لبدء العملية العسكرية في رفح ردًا على عملية كرم أبو سالم.