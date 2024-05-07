حماس تبلغ الوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار وتطلع قادة بالمنطقة على تفاصيله

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أطلعت قادة ورؤساء ومسؤولي دول في المنطقة على موافقتها على مقترح الوسطاء من مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر بيان للحركة أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أطلع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء قبل يومين.

وأضاف البيان أنه جرى استعراض الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذه، بعد أن اتخذت الحركة قرارها.

كما أعلنت حماس عن اتصال مماثل لرئيس مكتبها السياسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وإبلاغهم موافقة حركة حماس على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلنت الحركة عن اتصال هاتفي أجراه هنية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.