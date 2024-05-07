مزارعو الجنوب اللبناني.. ضحايا في مرمى القصف الإسرائيلي (فيديو)

يعاني المزارعون في الجنوب اللبناني أوضاعًا صعبة مع استمرار الحرب الإسرائيلية التي ينالهم نصيب منها.

فالقصف الإسرائيلي الذي يستهدف مواقع لحزب الله منذ بدء عملية طوفان الأقصى، أجبر بعضهم على الخروج من أراضيهم، بينما يصر آخرون على البقاء فيها رغم عجزهم عن الوصول إلى حقولهم.

المزارع علي طه من منطقة كفر الحمام التي تتعرض لقصف إسرائيلي بصورة مستمرة، قال للجزيرة مباشر “نحن صامدون على هذه الأرض ونعمل، وعلى الرغم من كل القصف والغارات من حولنا، نحن مصممون على البقاء هنا والدفاع عن أرضنا حتى لو كان الثمن هو حياتنا”.

وأضاف “في الفترة الأخيرة حدثت غارة، وأُطلقت أربعة صواريخ معًا، ووصلت الشظايا والحجارة بالقرب منا”.

في حين أبدى تيسير جادية، وهو مزارع من بدلة المارية، إصراره على البقاء لجني المحصول من أرضه “نعمل بجد هنا في الحقول، نقوم برش المبيدات لمكافحة الحشرات، ويساعدنا العمال في جني المحاصيل”.

وأوضح جادية “التجار كانوا يأتون لشراء محاصيلنا، وكنا نبيعها في سوق الخضار في صيدا، كنت أذهب إلى السوق في الصباح، ولكن اليوم لا أحد يأتي”.

وأشار المزارع حسيب عبد الحميد، الذي تقع أرضه على خطوط المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه منذ بداية المعارك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي “تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل خاص، خاصة الأراضي الزراعية، ويعتمد سكان البلدة بشكل أساسي على زراعة الزيتون والتين والصنوبر”.

وأوضح حسيب أن مئات القذائف تسقط على المناطق الزراعية مما أدى إلى تخريبها وتدميرها، وإصابة الناس بالذعر من الذهاب إلى أراضيهم خوفًا من التعرض للخطر.