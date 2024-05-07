نزوح فلسطينيين من رفح إلى مخيم النصيرات مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر حركة نازحين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى سوق شعبي تحوَّل إلى مخيم للنازحين القادمين من رفح إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، إثر بدء العملية الإسرائيلية العسكرية البرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وتزامنت العملية مع رفض الحكومة الإسرائيلية مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويحاول النازحون بأدوات وخيام بدائية الإقامة خوفًا من بطش آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال أحدهم “كنت في حي الزيتون بداية، ثم ارتحلنا إلى شارع النفق، ومن هناك ذهبنا إلى رفح، وبعد ذلك قدمنا إلى هنا، يعني إحنا اتبهدلنا، الوضع هنا أننا نعيش بخيمة، وتشردنا، جيت أنا وعيالي كلهم”.

وأضاف الرجل الفلسطيني، الذي كان يتخذ من مدرسة ملجأ له ولعائلته، أن جميع المدارس ومخيمات النزوح هناك قد بدأت بالإخلاء تزامنًا مع التهديدات الإسرائيلية.

وقال نازح آخر “هذا ثالث يوم لنا هنا بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه سيجتاح مدينة رفح التي نزحنا منها، جئنا إلى هنا حاملين معنا خيمتنا لننصبها في سوق النصيرات، كما أن أغلب الناس هنا جاؤوا نازحين من مدينة رفح، وتكلفة النقل من رفح إلى هنا في النصيرات كانت 800 شيكل”.

وقال مواطن فلسطيني آخر “نحن أصلًا من الشجاعية، ونزحنا إلى خان يونس، ومن ثم نزحنا مرة أخرى إلى رفح، ومن هناك نزحنا إلى هنا في مخيم النصيرات”، كما اشتكى من قلة المساعدات وسوء الحال، ولا سيما أن هذه المساحات التي تقام فيها المخيمات غير مهيأة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من النازحين.