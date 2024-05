أستاذ بجامعة أريزونا يهاجم فتاة مسلمة ويطاردها.. والجامعة تفتح تحقيقا

وثقت لقطات مصورة لحظات اعتداء أستاذ بجامعة أريزونا الأمريكية، ورفيقه الذي كان يعمل في الجيش الإسرائيلي، على فتاة مسلمة لفظيًّا وجسديًّا.

وأظهرت المشاهد المصورة الأستاذ جوناثان يودلمان ومعه الأمريكي الذي شارك في حرب غزة سامي بن، وهما يهاجمان الفتاة، وقام يودلمان بشتمها ونعتها بأوصاف نابية، بينما حاولت الفتاة الابتعاد عنهما، وسط محاولات بعض الحاضرين لمنعهم من مضايقتها والاعتداء عليها.

🚨 “Go back to jihad” Dr. Jonathan Yudelman is a professor at @ASU. In this video, he calls a woman a “b*tch.” To raise awareness: 📧 Office of the president

president@asu.edu pic.twitter.com/zcixNS5kQn — Stop Arab Hate (@StopArabHate) May 6, 2024

وخلال الواقعة، طلب الأستاذ من الطالبة أن تخلع حجابها وتلتحق بالجهاد، على حد قوله. في حين ظلت هي تصر على القول إنه يزعجها ويسعى للنيل من اختياراتها الدينية.

وأثار المقطع -الذي لقي تداولًا واسعًا- غضبًا عبر المنصات الأمريكية والعربية، حيث طالب الناشطون بمعاقبة الأستاذ الأمريكي وصاحبه، واستنكروا عدم تدخّل الشرطة رغم تدخلها السريع لفض الاعتصامات التي شهدتها جامعات أمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالب المدونون جامعة أريزونا بمحاسبة يودلمان، حيث يمثل سلوكه “انتهاكًا للأسس الأخلاقية المعتمَدة في المؤسسات الجامعية الأمريكية، ولا يمكن التسامح مع وجوده أستاذًا في الجامعة”.

Professor Jonathan Yudelman, don't worry, you are an Israel supporter, so calling a woman walking by a bitch because she's not glorifying Israel is precisely why almost the whole world is opposed to you and to the racist state of Israel. You will be protected in America for this,… https://t.co/3ZudxlOFUi — Bassam Haddad (@4Bassam) May 6, 2024

وكتبت البريطانية رفيف غربي الأستاذة بجامعة كولومبيا “يقول الصهاينة إنهم خائفون في الجامعات، بينما يُرهبون الطلاب المسلمين هناك، ولا شرطة تساعد النساء، ولا فرق مكافحة الإرهاب تعتقل المهاجمين، وهذا خزي وعار كبير للحضارة الغربية”.

Imagine being a Prof & finding it appropriate not only to deceive students & "sneak" among them but also doxx them & brag about it. Someone who is this dishonest is probably dishonest reporting what they "saw". Western Academia cannot stop shaming itself. #studentProtests #UofT https://t.co/MCzcziUtmg — 🇵🇸 Rafeef Garbi #FreePalestine (@RafeefGarbi) May 4, 2024

وعلّق المحامي المختص بحقوق الإنسان كرايغ موخيبر “مثل هؤلاء البلطجية العنيفين والعنصريين والمؤيدين للإبادة الجماعية يضايقون ويهاجمون الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الإفلات من العقاب. وقد شارك بعضهم في جرائم حرب إسرائيلية، ويسيرون الآن أحرارًا في الشوارع، بل إن بعضهم يعمل في جامعاتنا. يجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب”.

Violent, deeply racist, pro-#genocide thugs like these are harassing and attacking people all across the US, with impunity. Some have participated in Israeli war crimes, and are now walking free on our streets. Some are even employed by our universities. This impunity must end. https://t.co/GSy3hTx1OM — Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) May 6, 2024

من جانبها، علّقت جامعة أريزونا بأنها على دراية بالاتهامات الموجَّهة إلى يودلمان، وأنها فتحت تحقيقًا في الواقعة، مضيفة أنه في إجازة وسيظل فيها حتى انتهاء التحقيق.