أكثر من 20 مليون مشاهدة.. المغني الأمريكي ماكليمور يصدر أغنية جديدة لدعم غزة (فيديو)

أطلق مغني الراب الأمريكي ماكليمور، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، أغنية جديدة عنوانها “صالة هند”، تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقمع الأمريكي لمظاهرات الجامعات، معلنًا توجيه عائداتها إلى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وحظيت الأغنية بإعجاب وانتشار واسع، إذ شاهدها أكثر من 20 مليون شخص على المنصات المختلفة، بعد ساعات قليلة من إصدارها.

وندد ماكليمور في الأغنية بالسياسة الأمريكية، وتعامل الشرطة العنيف مع الطلبة المعتصمين في جامعات الولايات المتحدة للمطالبة بمقاطعة إسرائيل.

HIND’S HALL. Once it’s up on streaming all proceeds to UNRWA. pic.twitter.com/QqZEKmzwZI

كما يناقش المغني الشهير التضييق الذي تحاول واشنطن تطبيقه على المنصات الاجتماعية عبر حظر تيك توك وغيرها من الإجراءات، مؤكدًا أن الصور والمقاطع من غزة تظهر للجميع مهما فعلوا.

ووثق ماكليمور في أغنيته جرائم الاحتلال في غزة، من تدمير للجامعات والمساجد، وإجبار السكان على النزوح إلى رفح ثم قصفها، متهمًا الرئيس جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية و”الدماء على يديه”.

واستعرض ماكليمور في الأغنية جرائم الاحتلال المستمرة منذ 75 عامًا، التي مارس خلالها الفصل العنصري وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، وختم أغنيته بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشاد المدونون بالمغني الأمريكي، مؤكدين أن هذا هو النموذج الذي يجب أن يتبعه كل الفنانين في مثل هذه الظروف، واستخدام فنهم لنصرة القضايا العادلة.

This is very powerful. Thank you for creating this, @macklemore. https://t.co/JBWwenAQLq

— Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) May 6, 2024