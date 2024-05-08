أكسيوس: 13 قاضيا فدراليا أمريكيا يرفضون تعيين خريجي جامعة كولومبيا

أفاد تقرير لموقع أكسيوس بأن 13 قاضيًا فدراليًّا محافظًا أعلنوا أنهم لن يقوموا بتعيين طلبة قانون أو طلبة من جامعة كولومبيا ردًّا على المظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعة.

وقال التقرير إن القضاة الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكدوا في رسالة أنهم “فقدوا الثقة في كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالي”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن العديد من الرؤساء التنفيذيين مقاطعة مماثلة ضد طلبة جامعة هارفارد الذين ينتمون إلى المنظمات الطلابية التي وقّعت خطابًا مؤيدًا للفلسطينيين.

ويوجد حاليًّا 890 قاضيًا معتمدًا في النظام القضائي الفيدرالي.

وأضاف القضاة، في رسالة إلى رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق “مينوش” وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر، أن الجامعة “أصبحت حاضنة للتعصب، وحرمت نفسها من تعليم قادة المستقبل في بلادنا”.

ومن أجل استعادة “سمعتها المميزة”، قال القضاة إن الجامعة مطالبة باعتماد “عقوبات قاسية” ضد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في المظاهرات.

وأضافوا أن الجامعة مدعوة إلى أن تظل “محايدة”، مع ضمان حماية حرية التعبير في الحرم الجامعي وزيادة “تنوع وجهات النظر” في جميع أنحاء الجامعة.

ومن ضمن القضاة الثلاثة عشر، يوجد 7 على الأقل يعملون في ولاية تكساس، من بينهم قاضي المنطقة الشمالية بالولاية ماثيو كاسماريك، الذي أوقف عام 2023 الموافقة الأصلية لإدارة الغذاء والدواء على حبوب الإجهاض “ميفيبريستون”.

كما يوجد بينهم القاضي “جيمس سي هو” من الدائرة الخامسة، والقاضية إليزابيث برانش من الدائرة الحادية عشرة، اللذان أعلنا سابقًا مقاطعة مماثلة ضد جامعتي ييل وستانفورد.

وردًّا على الإجراء، أكدت عميدة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا جيليان ليستر أنها تدعم طلابها بعد رفض القضاة تعيينهم.

وقالت في رسالة موجهة إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق إن طلبة الجامعة “مطلوبون للعمل دائمًا من كبرى الشركات في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء”.

ووفقًا لأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن نقابة المحامين الأمريكية، يلتحق معظم خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا بالعمل في شركات المحاماة الكبيرة.

والعام الماضي، التحق 21 من أصل 427 خريجًا بالتدريب في السلك القضائي الاتحادي، أي نحو 5 % فقط.

في المقابل، التحق 20% أو أكثر من خريجي كليات الحقوق بجامعات شيكاغو وييل وستانفورد بالتدريب في القضاء الاتحادي خلال العام ذاته.

وجاءت جامعة كولومبيا في المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أمريكية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين التحقوا بهذا التدريب.

ويختار القضاة الاتحاديون اثنين أو ثلاثة من خريجي كليات الحقوق سنويًّا للتدريب العملي لمدة عام، وهو ما قد يساعدهم في الحصول على وظائف مرموقة وعالية الأجر.