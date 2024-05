البيت الأبيض: السخرية من متظاهرة سوداء سلوك مخجل وعنصري (فيديو)

قال البيت الأبيض إن السلوك الذي ظهر في مقطع فيديو بجامعة في ولاية مسيسيبي “مخجل وعنصري”، حيث ظهر أحد الطلاب المؤيدين لإسرائيل في الفيديو وهو يسخر من متضامنة مع غزة من ذوات البشرة السوداء.

وأثارت الأحداث التي وقعت في (أولي ميس) أبرز جامعة بولاية مسيسيبي، غضبًا وتنديدًا واسع النطاق، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن “التصرفات التي ظهرت في الفيديو دون مستوى أي أمريكي”.

A White frat boy mocking a Black woman as a monkey isn’t about “Stand With Israel” or “Free Palestine.” This is protest as performative racism. The law may allow you to sound like an ape, but you don’t have to be a racist jackass. https://t.co/8s6EJwVHkb

— Rev. & Prof. Cornell William Brooks (@CornellWBrooks) May 3, 2024