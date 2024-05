باحث من جامعة نيويورك: الأضرار في غزة أسرع بكثير وأوسع نطاقا من أي مكان (فيديو)

أكد باحث من جامعة نيويورك، كان قد أجرى أبحاثًا في صور الأقمار الصناعية الملتقطة لقطاع غزة قبل الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن معدل الأضرار التي تم تسجيلها هناك أوسع وأكبر نطاقًا من أي مكان.

وقال كوري شير من جامعة مدينة نيويورك “معدل الأضرار التي تم تسجيلها لا يشبه أي شيء قمنا بدراسته من قبل. إنه أسرع بكثير وأوسع نطاقًا من أي أمر سبق وقمنا بمسحه”.

تُعَد غزة من المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر في العالم حيث كان 2.3 مليون شخص يعيشون في القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترًا مربعًا قبل الحرب.

ووفق التحليلات عبر الأقمار الصناعية التي أجراها كل من شير ويامون فان دين هويك أستاذ الجغرافيا المساعد لدى جامعة ولاية أوريغون، فإن نحو 56.9% من مباني غزة تضررت أو دُمرت حتى 21 من إبريل/نيسان، لتصل إلى ما مجموعه 160 ألف مبنى.

Damage Assessment illustrating satellite-detected changes in agricultural areas of the #Gaza Strip, Palestinian Occupied Territories, as of 27 October 2023:

➡️https://t.co/oERycX8h2Y@ochaopt @FAO @esa #NDVI pic.twitter.com/pMrPM6Gqaw

— UNOSAT (@UNOSAT) November 1, 2023