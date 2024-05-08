حزب الله يستهدف مباني عسكرية.. وغارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مباني عسكرية يستخدمها جنود في 5 مستوطنات إسرائيلية، ردًّا على استهداف الجيش الإسرائيلي قرى ومنازل مدنيين في جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيانات منفصلة إنه استهدف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرات (مستوطنات) المطلة وشلومي والمنارة وحانيتا وأفيفيم، وأصابها إصابة مباشرة.

وأشار الحزب إلى أن عملياته جاءت ردًّا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية (في لبنان) والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

“هجمات واسعة النطاق”

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة النطاق في لبنان، حيث كثف قصفه لبلدات في جنوبي لبنان، ضمن جولة جديدة من المواجهات اليومية مع حزب الله منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 18 غارة على جبل بلاط وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف في القطاع الأوسط وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية بين البلدة وبلدة رامية.

وسبق أن أغارت طائرات إسرائيلية، حسب الوكالة، قبل منتصف الليل على أطراف عيتا الشعب، مما أدى إلى أضرار جسيمة في ممتلكات وبنى تحتية ومنازل محيطة.

وفجر اليوم الأربعاء، تعرضت أطراف بلدتي رميش ورامية لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع إسرائيلية متاخمة للخط الأزرق الفاصل، التي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية، حسب ما أوردت الوكالة.

ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلّف المئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار هائل.