سفير السودان في تركيا يكشف كواليس لقاء البرهان وأردوغان (فيديو)

قال سفير السودان في أنقرة نادر يوسف الطيب إن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لقاء غير رسمي، لتلقي العزاء في ابنه محمد البرهان الذي وافته المنية إثر حادث مروري في تركيا.

وأوضح الطيب، في حديثه لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن الرئيس التركي منذ بداية الأزمة في السودان، حرص على متابعة الأوضاع بشكل مستمر، وأن بلاده بادرت بتقديم المساعدات الخيرية والإنسانية، مشيرا على سبيل المثال إلى استمرار عمل أحد المستشفيات التي تقوم على الدعم التركي في نيالا، حتى لحظة دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة.

وأكد سفير السودان في أنقرة تسيير تركيا 3 رحلات بحرية محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية خلال الفترة الماضية، فضلا عن استمرار جهودها الإغاثية حتى الآن.

وأفاد الطيب بأن أنقرة منذ بداية الصراع في السودان، كانت قد أعلنت عن مبادرة سياسية، لكنها ليست طرفا في المبادرات المطروحة حاليا، مشددا على حرصها الكبير على استقرار السودان ووحدته واستتباب الأمن به، وعدم تدخل أي أطراف أخرى لتأجيج الصراع فيه، فضلا عن تواصلها الدائم والمباشر مع الحكومة السودانية.

وذكر الطيب في ختام حديثه أن البرهان خلال لقائه الرئيس التركي، طرح مسألة السودانيين العالقين في تركيا بعد الحرب، والطلاب السودانيين في الجامعات التركية ، وبحث معه كيفية توفيق أوضاعهم.